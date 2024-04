Uniós forrásokat függeszthet fel teljesen a Bizottság

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény jelenlegi formájában több ponton sértheti a közbeszerzésekre vonatkozó, összeférhetetlenségi, valamint az EU-források felhasználásáról szóló szabályozásokat az Európai Bizottság szerint, írja a Portfolio.

photo_camera Lázár János Fotó: Németh Dániel/444

Március végén szigorú hangvételű levelet küldött az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, amiben mindössze egy hónapos válaszadási határidőt adva fogalmazott meg aggályokat a tavaly november óta hatályos törvényről. Ha nem sikerül rendezni az ügyeket, az akár az infrastrukturális és építési projekteket érintő operatív programok brüsszeli kifizetéseinek felfüggesztését eredményezheti, írja a lap.

Az Európai Bizottság leginkább a törvény kiterjesztett alkalmazási körét kifogásolja, különösen az egyes kedvezményezettekre és projektekre vonatkozó mentességekről szóló rendelkezéseket. A törvény azt írja, hogy a kormány egyedi határozatában mentesítheti az adott állami építési beruházást a jogszabály alkalmazása alól az építési beruházás gyors lefolytatása érdekében, „ha ahhoz kiemelt nemzeti vagy befektetésösztönzési érdek fűződik, vagy ha az építési beruházás – a legkisebb költség elvére figyelemmel – ezáltal alacsonyabb mértékű központi költségvetési forrás felhasználásával megvalósítható.” A Bizottság szerint a mentességek mögött kimerítő indoklásra van szükség, kiemelve az uniós forrásokból támogatott valamennyi kedvezményezett méltányos bánásmódjának alapelvét. Levelében a tulajdonjogok átruházásával, a közbeszerzési eljárásokkal és a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi biztosítékokkal kapcsolatos jelentős bizonytalanságokkal is foglalkozik a Bizottság.

Fotó: Németh Dániel/444

A Portfolio szerint a törvény ugyanis előírja, hogy a projektért felelős minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába kell átadni azokat az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és ingó vagyonelemeket, amelyek szükségesek az érintett építési beruházások megvalósításához.

Várhatóan a kormány és a Bizottság között több fordulóban is folytatódhat még a levelezés a jogszabályról. Semmi sem akadályozza meg a feleket, hogy a most megadott 30 napos határidőn túl is tárgyaljanak egymással.

Bár azt nem írják le az uniós levélben, hogy melyik programokat állíthatják le, az érintett jogszabály hatálya „a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben a Magyar Falu Program és a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program céljára biztosított forrás felhasználásával megvalósuló építési beruházásokra” terjed ki. Ezeken kívül érintett minden nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami építési és védelmi ipari beruházás is. A minisztérium azt állítja, még nem kapta meg a levelet.