VSquare: Tiborcz próbálta megvenni a magyarországi Spart

A VSquare hírlevele arról írt, hogy több mint egy éve a Rahimkulov család, nemrég pedig Orbán Viktor veje, Tiborcz István próbálta megvenni a magyarországi Spart, de az osztrák tulajdonosok mindkét ajánlatot visszautasították – írta meg a Telex.

photo_camera Fotó: Botos Tamás/444

A Spar március elején panaszolta be Magyarországot az Európai Bizottságnál a kiskereskedelmi különadó miatt. A cég osztrák anyavállalatának vezetője, Hans Reisch később azt mondta: „Viszonylag nyíltan azt mondták nekünk, hogy ha az állam részesedést szerezne a vállalatunkban, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet.”

Reisch azt mondta: „Több mint 600 üzletünk van Magyarországon, és mi vagyunk a második legnagyobb élelmiszer-kiskereskedő. Külső tényezők azonban lehetetlenné teszik, hogy nyereségesen működjünk Magyarországon. Egyrészt ott van az alapvető élelmiszerekre kivetett árplafon és a szupermarket-üzemeltetőkre kivetett különadó, ami a nettó árbevétel 4,1 százaléka. Ez összesen mintegy 120 millió euróba került nekünk. Ez gazdaságilag nem életképes.”

A kormány előbb alaptalannak nevezte, hogy nyomást gyakorolnának a Sparra, majd Lázár János építési és közlekedési miniszter azt mondta: „Most, hogy az osztrák fűszeres-közértes, a Spar így viselkedett, felvetettem a kormányban, hogy ne tűrjük tovább a hazudozást, alaptalan állításokat tőlük, s inkább vegyük meg őket szőröstül-bőröstül. (…) A cég meg fogja fizetni az árát annak, amit az elmúlt napokban tett.”

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig közölte, hogy behívatta a Spar vezetőjét, és figyelmeztette: minden kijelentésnek következménye van. Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója szerint keresik a lehetőséget a jogi úton történő elégtételre.

A VSquare osztrák üzleti forrásra hivatkozva azt írja: több mint egy éve a Magyarországon élő, orosz származású Rahimkulov család képviselői vételi ajánlatot tettek a Spar tulajdonosainak, és azt állították, ezt a magyar állam is támogatta. A VSquare másik, magyarországi forrása szerint azt a vételi ajánlatot, amit Hans Reisch emlegetett, Tiborcz István tette. A VSquare azt írta, hogy a Rahimkulov család és Tiborcz üzleteltek már egymással, tehát elképzelhető, hogy a Spar-ügyben is együttműködtek. A VSquare kereste Orbán sajtófőnökét és a Rahimkulov családot is, de nem kaptak választ a kérdéseikre.