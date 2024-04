Egy éve alapított, 4 milliós miniszterelnökségi forrással támogatott civil szervezet mögé állt be a Fidesz Maglódon

Március végén az országos sajtóban is hír volt, hogy Szamoránsky Piroska olimpikon kézilabdázó fideszes támogatással indul képviselő-jelöltként a maglódi önkormányzati választáson. Az egykori beállós jelölő szervezete a Fejlődő Maglódért Egyesület (FEMA), aminek polgármester-jelöltje az önkormányzat sajtóreferenseként dolgozó Fajka Szilvia.

Ugyan Fajka csak egy éve alapította meg civil szervezetét, sikerült elérnie, hogy a Fidesz a FEMA-ra cserélje korábbi helyi szövetségesét, a Maglódi Polgári Kört (MPK). Ráadásul a FEMA 4 millió forintot is nyert a Miniszterelnökség által meghirdetett Városi Civil Alap pályázaton. Fajka és a FEMA gyors előretörésének okait a maglódi jobboldal belső konfliktusaiban kell keresni.

Jobboldal a jobboldal ellen

Az MKP-s Tabányi Pál 2002 óta vezeti a Budapest keleti határában fekvő, 12 ezres Maglódot polgármesterként. Tabányi 2010-ben az ellene indított fideszes polgármester-jelöltet is legyőzte, négy évvel később be is állt mögé a Fidesz. A 2019-es választáson már riválisa sem volt, egyedüli jelöltként indult a polgármesteri pozícióért. Tabányi a fideszes támogatás ellenére sem lett a kormánypárt alárendeltje, a képviselői helyeket egyenlő arányban osztotta el egymás között az MKP és a Fidesz.

photo_camera Tabányi Pál Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Az összhang 2023 elején bomlott meg. Tabányi zárt körben bejelentette a polgári körösöknek, hogy nem vállal újabb ciklust, ezért februárban előválasztást tartottak. Tabányi a Magyar Hangnak azt mondta, azért kezdeményezte az MKP előválasztását, hogy egyben tartsa a maglódi jobboldalt, közös jelöltet állítson a Fidesz és az MKP. Azonban más jelöltet támogatott a két szervezet, ráadásul két további ember is bejelentkezett a pozícióra.

Az előválasztást több körös szavazás után Kérges László alpolgármester nyerte 17 szavazattal, a második pedig a 3 szavazatot begyűjtő Fajka lett, aki veresége után nem sokkal, márciusban megalapította egyesületét, a FEMA-t. Bemutatkozó bejegyzésükben azt írták, a FEMA célja Maglód város fejlődésének támogatása, az önkormányzat, a civil szervezetek és a lakosság közötti együttműködés elősegítése.