Rogánozva reagált Fekete-Győr András arra, hogy Magyar Péterre cserélték a CÖF lopott képes lejáratókampányában

„Tehát a Rogánék visszaszívták, hogy »kilóra megvett« a Soros? Üdv a klubban, Péter Magyar!” – ezzel a poszttal reagált Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke arra, hogy kikerült a kormánypárti, álcivil CÖF legújabb lejáratókampányából. A Dead Kennedys egyik ikonikus fotóját lenyúló óriásplakátokon még ő áll Gyurcsány, Márki-Zay és Karácsony Gergely mellett, de a neten látható reklámokban Fekete-Győrt már lecserélték Magyar Péterre.

Fekete-Győr egyébként 2021 óta már nem a Momentum elnöke, így az óriásplakáton szerepeltetése elsőre nem volt magától értetődő, leszámítva azt, hogy nemrég született ellene ítélet, miután egy 2018-as tüntetésen füstgyertyát dobott rendőrök felé. Magyar Péter viszont végigmagyarpéterezte az elmúlt egy hónapban a közéletet, a facebookos eredményei lenyomták még Orbán Viktorét is, a március 15-i nagygyűlésén annyian voltak, hogy Hont András kivételével bárki még a Holdról is tömegnek látta.

Amúgy Magyar felbukkanásával egyben át is alakult a képen a csoportdinamika. Karácsony Gergely kikerült a kép jobb oldalára, és Gyurcsány karját most már Magyar vállára fotosopolták oda a minőségi vizuális megoldások bajnokai. Vagyis a központi szereplő most már Magyar, és nem a főpolgármester – miközben Karácsonyról tudni lehet, hogy főpolgármester-jelöltsége miatt különösen fontos szereplő az ellenzéki oldalon.

A YouTube-on futó magyarpéteresített CÖF-reklám az RTL szerint azzal kezdődik, hogy felteszik a kérdést, „kicsoda valójában Magyar Péter?” majd bejátszanak egy vele készült interjúból egy mondatot tőle, ami szerint „alapvetően én egy liberális ember vagyok”, és innen fordulnak rá a konklúzióra, miszerint: „Na őt is megvették kilóra, Magyar Péter csak egy újabb dollárbaloldali politikus.”