Sydneyben megbírságoltak egy férfit, mert egy bögrébe pisált a repülőgépen

Egy sydneyi bíróság februárban 600 ausztrál dollárra (142 ezer forint) bírságolt egy 53 éves férfit, mert még tavaly decemberben az Air New Zealand légitársaság Aucklandből érkező járatán egy bögrébe pisált, miközben a gép a Sydney repülőtéren vesztegelt 20 percet, már a motort is lekapcsolták. Miután észrevették, mit művel, a gépről is eltávolították, és a rendőrség biztonságot sértő vagy rendbontó magatartással gyanúsították.

A férfi műveletére először egy nő figyelt fel, aki épp a 15 éves lányával utazott éppen a férfi mellett: „Hallottuk, ahogy vizel. Nem lehetett félreérteni a hangot. Én egyenesen a lányomra néztem, a lányom pedig rám. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy mi történik. Szóval igen, legalább háromszor vette elő a meztelen péniszét mellettünk. Ettől a hideg futkos a hátamon.” Majd egyből értesítették az utaskísérőt arról, mi folyik az utastérben.

A nő beszámolója szerint a férfi elég részeg lehetett, mivel amikor a telecsurrantott csészéjével megindult kifelé, kissé leöntötte az utaskísérőt is. Az Air New Zealand az esettel kapcsolatban annyit közölt, hogy havonta 5-10 utast tiltanak ki részegeskedés miatt. (APNews/Stuff)