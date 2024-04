Vitézy: Karácsony a „mit miért nem lehet megcsinálni" típusú városvezetési logikát képviseli

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt reagált Karácsony Gergely lapunknak adott interjújára.

Vitézy szerint Karácsony a „mit miért nem lehet megcsinálni" típusú városvezetési logikát képviseli, amikor azt mondja, hogy nem lehet létrehozni a BKK-rendészetet. Karácsony ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nincs olyan közbiztonsági szakértő, aki ne mondaná azt, hogy ilyet veszélyes mondani, mert ezt nem lehet megcsinálni."

Vitézy azt írja, egész életében azt hallgatta, mit miért nem lehet megcsinálni. Ennek ellenére megvalósították az éjszakai buszhálózat kiterjesztését, a villamosvágányok füvesítését és a budai fonódó villamost is. Vitézy azt ígéri, létrehozza a BKK-rendészetet, amint 2024 októberében munkához lát.

photo_camera Karácsony Gergely és Vitézy Dávid Fotó: Kristóf Balázs/444

A Karácsony-interjúra Ungár Péter, az LMP elnöke is reagált. Szerinte elkeserítő, ahogyan a főpolgármester városvezetőként próbál válaszolni a kérdésekre. Például amikor rezzenéstelen arccal azt mondja, hogy öt év után pont most a kampányban érték el, hogy megnyissák a Városháza parkot. Miközben már Karácsony 2019-es győzelme után két héttel is ugyanitt tartottak.

Ungár szerint Karácsonynak csak vigaszág a főpolgármesterség, emiatt pedig frusztrált.