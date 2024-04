Magyar Péter: Több százezren vagyunk itt, és visszaköveteljük az országunkat, nemzeti intézményeinket

Ő sem tudja, mi lesz a közös történetük vége, de most elmondja, hogy kezdődik: magyarok, akik békés, lehetőségekkel teli országban szeretnének élni, összefognak, és most is győzni fognak, és lerázzák magukról az utóbbi évtizedek hatalmi elit béklyóját. A magyar szabadságszerető nép, de ezért időnként meg kellett harcolni.

Mikor éreztük utoljára, hogy jó irányba megy az ország? kérdezi. Miért van az, hogy mindig van valami vagy valaki, aki miatt nem előre halad a hazánk, és mindig kettéhasad a magyar nemzet. 20 év telt el azzal, hogy a választott vezetők a magyar embereket egymás ellen uszították. De ennek most véget vetnek.