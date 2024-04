Magyar Péter menetén sokszínű tömeg lengette a piros-fehér-zöldet

„Leugrok jó?” – mondta csak úgy félvállról Magyar Péter a mellette álló Nagy Ervinnek, mire a közelben álló nyugdíjaskorú nőkből egyszerre robbant ki az anyai ösztön: „Csak óvatosan!”

Az április 6-ra szervezett Nemzeti meneten közel százezren vehettek részt. Az általam kérdezettek legtöbbje úgy tűnt, nem világnézeti szempontok alapján ítéli el a jelenlegi magyar politikai elitet, inkább az intézményekben vetett hit rendült meg – többen említették az állami oktatást, az ügyészséget, a bíróságot és az önkormányzatokat is.

A korrupcióról beszélt Magyar is, aki csapatával együtt a kormánypárt maffiaszerű működésére helyezte a hangsúlyt. Egy ponton a szicíliai maffiáról szóló Polip című sorozat zenéjére összevágott videót is lejátszottak, melyben többek között megjelent Rogán Antal, Orbán Viktor, Schadl György és Gyurcsány Ferenc is. A tömeg minden felvillantott politikusi fejre erőteljes fújolással, fütyüléssel és skandálással reagált.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A gyülekező a Deák téren volt, és egy órával az indulás előtt érezni lehetett, hogy a szokásosnál nagyobb tömegre számíthatunk, ugyanis megjelentek a Vona Gábor-féle Második Reformkor aktivistái szórólapot osztogatni, valamint a Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György által indított népszavazási kezdeményezéséhez aláírást gyűjtögető aktivisták.

Magyar rengetegszer hivatkozik arra, hogy az ország minden tájáról vannak támogatói, amit lényegében bárki is mondhat, de most előzetes felkérésre többen érkeztek táblákkal, amelyekre településük nevét írták. A táblák körül pedig kisebb-nagyobb csoportokban gyülekeztek is a helyi erők – nagyjából ötvenet számoltam össze, de biztosan érkeztek még máshonnan is.

„Micsoda élmény, hühű!” – mondta egy középkorú férfi széles vigyorral az arcán, családja körében. Ők Miskolcról érkeztek többedmagukkal. A Deákon még tényleg nagyobb számban voltak a vidékről érkezők, a Kossuth téren azonban már összekeveredtek a városi középosztállyal.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A tömeg sokszínűbb volt a megszokottnál, ami több, a korábbi megmozdulások logikáján edződött tüntetőt is váratlanul ért. Itt megfért egymás mellett – legalábbis nem vezetett konfliktushoz – a Néküledet hangszóróról bömböltető idősebb rockercsoport, a Carson Coma Feldobom a követ című számára táncoló fiatalság, a Bikini, a Grund, és a Kossuth-nóta.

Magyar beszédében azt mondta, „visszavettük a nemzeti jelképeinket és kifejezéseinket”. Valóban ritka látvány ellenzéki tüntetésen a sok nemzeti lobogó, sokakon volt kokárda, magyarországos sál és egyéb piros-fehér-zöld tematikájú dekor. Találkoztam ex-jobbikossal is, és jelenlegi Mi Hazánk szavazóval is, többek jelentek meg katonai cuccokban és még egy-két pár acélbetétes is felbukkant az orvosi cipők, mezei vansek és adidasok között.