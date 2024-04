Elkerülhetetlenek a további áradások az Urál folyó mentén

Még mindig nagyon súlyos az árvízhelyzet Oroszország két településén az Urál folyó gátjának átszakadása miatt, amely körülbelül 6000 otthont érint.

photo_camera Fotó: RUSSIAN MINISTRY OF EMERGENCY/Anadolu via AFP

Több mint 4000 embert kellett evakuálni Orszkból, az Orenburgi terület második legnagyobb városából, a kazah határ közelében. A közösségi médiában terjednek olyan felvételek, amelyeken az látszik, hogy az emberek a nyakig érő vízben próbálják menteni az állataikat.



photo_camera Fotó: RUSSIAN MINISTRY OF EMERGENCY/Anadolu via AFP

Vlagyimir Putyin elnök utasította Alekszandr Kurenkov vészhelyzeti minisztert, hogy repüljön a térségbe. A Kreml vasárnap közölte, hogy az uráli Kurgan és a szibériai Tyumen régióban is elkerülhetetlen az áradás, de több helyről is érkezett jelentés, hogy az Ural több pontján is árad.

Az orosz az orenburgi régió hatóságai körülbelül 21 milliárd rubelre becsülik az árvízkárokat, és állításuk szerint az ár április 20-ig nem fog levonulni.

A szövetségi nyomozók gondatlanság és a biztonsági szabályok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást a 2010-es gát építése miatt, amelyet az ügyészek szerint nem tartottak megfelelően karban. (Reuters)