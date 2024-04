Félteni kezdte táborát Magyar Pétertől a Fidesz

Megóvni a fideszes törzsszavazókat Magyar Pétertől, aki a „baloldal embere, baloldali dollárokból él, és Soros pénzeli” - ez most a Fidesz fő célja.

Magyar a Spinoza-házban liberálisnak vallotta magát - a fideszes elemzők világában már van, aki szerint ezzel „megtalálták Magyar Márki-Zay-momentumát”.

A kormánypárti bázisban érzékelhető elbizonytalanodás, de ennek a mértéke még felbecsülhetetlen.

Nem megszokott a helyzet, és az ellenfél sem az – a Fidesz így is kitartani látszik a megszokott eszközök mellett.

Megkezdődött Magyar Péter bekerítése a kormánypárti nyilvánosságban: a fideszes médiavilágban gőzerővel igyekeznek betolni a baloldalra a néhány hét alatt országos hírnevet szerző volt kormányhivatalnokot.

Az Origo hatalmas betűkkel hirdeti a szombati baloldali tüntetés bukását. „Ismert baloldaliak tűnnek fel Magyar Péter egyesülete mellett” - írja vasárnap reggel a Magyar Nemzet. A frissen kinevezett Menczer Tamás kommunikációs igazgató a dollárbaloldal által pénzelt baloldali Márki-Zay Pétert fedezte fel a dollárbaloldali Magyarban - baloldaliak között, a baloldalon.

A Hír TV már kivonatolta Magyar előadását a Spinoza házban, hogy ő voltaképp mindig is liberális volt. A Tények szenzációként találja, hogy Magyar Soros-dollárokért kuncsorog. Az ellenzékiként beállított Fodor Gábor szavai cirkulálnak a kormánypárti médiában Magyar tisztességtelenségéről. A Nézőpont már meg is mérte, hogy Magyar mindent gyengít, de szerencsére a Fideszt nem. A kormányzati megbízásokból működő kutatócég szerint a Fidesz támogatottsága a kegyelmi ügy óta változatlan, és Magyar a bizonytalanok közül sem tudott érdemben megszólítani tömegeket. Alig négy-öt napja mindez – ilyen sebességgel lett baloldali Varga Judit volt férje.

Az igyekezet érthető. A felfokozott érdeklődés, ami Magyart övezi, az egész magyar közvéleményt meglepte. A Medián egy hónappal ezelőtt készült felmérése idején Magyar 68 százalékos ismertséggel bírt, ezen körön belül pedig 13 százalékos támogatottsággal. A kiugrott fideszes azóta is képes folyamatosan fenntartani maga körül az érdeklődést, és a szombati tüntetés azt is megmutatta, követőtábora egyelőre gyarapodik.

A hétvégi beszámolók és tapasztalatok arról árulkodnak, hogy közönsége színesebb annál, mint azt a Karmelitában láttatni szeretnék: akadnak köztük volt Fidesz-szavazók, egykori apolitikusok és ellenzéki csodavárók egyaránt. A tömegben megszólítottak is rendszerint arról számoltak be, hogy szokatlanul sokszínű közegben találták magukat.

A mindig precíziósan működő Fidesz-kommunikáció egyelőre nem volt képes hatástalanítani Magyart, akit eleinte futballistafeleségként cukkoltak, kisvártatva agresszív nőverő-agresszorként mutattak be,

most pedig a baloldal slim fit ingbe bújtatott Márki-Zay Pétereként igyekeznek beskatulyázni.

Ezek az irányváltások, függetlenül az állítások igazságtartalmától, arra utalnak, hogy a Fidesz keresi rajta a fogást, de – egyelőre – nem találta meg.

Elvesztett uralom a pillanat felett

Magyar Péter olyan pillanatban robbant be a politikai nyilvánosságba, amikor a Fidesz épp súlyos defenzívába kényszerült. A kegyelmi ügy annál is nagyobbat ütött a kormánypárt belső világán, mint arra számítani lehetett. Orbán Viktor egyik kommunikációs kérdésekben is illetékes munkatársa, aki neve elhallgatása mellett beszélt a helyzetről, a 444-nek úgy írta le a kegyelmi válságot, mint amiben „szembekerültünk saját híveinkkel”. A történtek elbizonytalanították a Fidesz törzsbázisát is.

Orbánt olyan közelről érintette az ügy, hogy saját politikai túlélésére kellett koncentrálnia - távolítani magától a bicskei történetet és a felelősséget.

A család- és gyermekbarát kormány imázsa végzetes sebet kapott, lemondatták a köztársasági elnököt (Novák Katalin), visszavonulásra kényszerült az egyik legnépszerűbb kormánypárti politikus (Varga Judit), a miniszterelnök egykori lelkésze és minisztere menekülni volt kénytelen a nyilvánosság elől (Balog Zoltán), és a kancelláriaminiszter sorsa jelenleg minimum kérdéses (Gulyás Gergely).