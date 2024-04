A Magyar Péter-tüntetésen elmondott beszéde után azonnali hatállyal kirúgták Tarr Zoltánt

photo_camera Tarr Zoltán szombaton a Kossuth téren Fotó: Bankó Gábor/444

A hétvégi, Magyar Péter-féle tüntetést követő első munkanap végén kirúgták állami munkahelyéről Tarr Zoltán lelkészt, a református egyház volt zsinati tanácsosát. Tarr a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményénél, a Neumann János Nonprofit Kft.-nél dolgozott idén január óta. A szakterülete uniós források felkutatása és becsatornázása volt, ő koordinálta a minisztériumba menő technológiai szakmai anyagokat ezen a területen, de maga is írt ilyen anyagokat, többek között beszédvázlatokat, például Nagy Márton miniszternek is.

Tarr a 444-nek elmesélte, hétfőn rendesen bement a munkahelyére, szokás szerint ledolgozta a napot, majd délután négy után megcsörrent a telefonja, és rövid úton, indoklás nélkül kirúgták. A munkaadója ezt azért tehette meg jogszerűen, mert még éppen nem járt le a 3 hónapos próbaideje. Tényleg éppcsak, hiszen 5-6 nap volt már csak hátra ebből a próbaidőből, vagyis ha mondjuk csak egy héttel később van a tüntetés, már nem tudták volna lapátra tenni.

Tarr a 444-nek hangsúlyozta, végig tisztességgel dolgozott, szakmai kifogás sohasem érte munkáját, ilyesmiről az utolsó beszélgetés során sem esett szó, ezért sem nagyon tud másra gondolni, mint hogy a tüntetésen elmondott beszéde volt az ok az eltávolítására. Emiatt is gondolja, hogy a kirúgás nem a közvetlen főnökeinek az ötlete volt, rájuk nem is neheztel, sőt kifejezetten sajnálja a „mindenkinek megalázó helyzetet”, amibe ők is kerültek.

Kirúgásának ténye a legkevésbé sem lepte meg, hiszen, mint elmondta, „Magyarországon ezzel sajnos számolni kell”. Ha valami meglepte hétfőn, az az volt, hogy nem reggel tették lapátra. Emiatt napközben fel is merült benne, hogy talán „valami belátás” révén esetleg még sincs vége a munkájának, de négy után mégis jött a telefon. A rövid elbocsátó beszélgetés elbeszélése szerint egyébként „békés, nyugodt” hangulatú volt.

Tarr hangsúlyozta, a tüntetésen kizárólag a református egyház belső ügyeiről beszélt, aminek semmi köze a civil munkájához, de az esetleges kirúgással már azután számolni kezdett, hogy a Balog Zoltán körüli ügyek miatt leveleket írt református egyházi vezetőknek. Ezzel együtt nem volt konkrét B-terve, egyelőre nem is tudja pontosan, miből fogja eltartani 3 gyermekes családját, de máris kapott számtalan felajánlást.

Tarr azt gondolja, a kirúgása a kormányzat szempontjából „nem volt bölcs döntés”, hiszen ezzel csak erősítik azt a képet, hogy ha a mai Magyarországon van véleményed, akkor „levágják a karod vagy kitépik a nyelved”. És azt is, hogy nálunk azokat találják meg, akik „fel merik emelni a fejüket”.

Kiemelte, hogy soha nem szidott egyetlen kormányzati tisztviselőt sem, kizárólag az egyháza ügyeiben nyilvánult meg. De azt látja, hogy legutóbb olyan eseményen szólalt fel, ami kormányzati szempontból „az elvártnál nagyobb figyelmet kapott”.

„Nem lehet mindig csendben maradni. Nem lesz könnyű, de engem nem lehet megtörni” – fogalmazott a 444-nek a református lelkész.

Egy hétfőn, a Válasz Online-on megjelent interjúból derült ki, hogy Tarr a tavaly létrehozott egyesületét ingyen átadta Magyar Péternek.



Update:

Magyar Péter kedden kora délután Facebook-posztban számolt be Tarr kirúgásáról, egyben bejelentette, hogy felkéri a lelkészt, hogy „hamarosan bejelentésre kerülő" pártjának listáján legyen képviselőjelölt a közelgő EP-választásokon. A bejegyzésben Magyar arról írt, hogy Tarr egyetlen “bűne” az volt, hogy „a Talpra Magyarok Közössége által szervezett szombati százezres megmozduláson (...) református lelkészi mivoltában felemelte szavát az egyház és állam káros összefonódásával és a sokunk számára elfogadhatatlanul eljáró Balog Zoltán püspökkel szemben." Magyar szerint ennél nem is kell „ékesebb bizonyíték egyház és állam kóros és elfogadhatatlan összejátszására, minthogy Zoltánt már a békés gyűlésünket követő első munkanapon elzavarták”.