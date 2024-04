Megszületett Trump nagy megoldása az abortuszkérdésre

Donald Trump szerint az abortuszjogokkal kapcsolatos döntéseket az államokra kell bízni. A republikánus elnökjelölt hétfőn tett közzé nyilatkozatot az amerikaiakat erősen megosztó kérdésről. A pártjában sokan szerették volna, ha támogatná a terhesség 15. hete utáni abortuszok szövetségi tilalmát, írja a BBC.

Trump azt mondta, az abortuszpolitikát az egyes államoknak kell meghatározniuk, ahogyan azóta teszik, mióta a Legfelsőbb Bíróság 2022-ben hatályon kívül helyezte a Roe kontra Wade döntést.

A szövetségi szintű szigorítást pártolók elvárásával szembemenő nyilatkozata nem meglepő annak fényében, hogy már márciusban volt jele annak, hogy lazítana az abortusz szabályain.

Mivel több állam is szigorítani akarja a korlátozásokat, a választók az abortuszjogok mögé álltak az olyan ingadozó államokban, mint Michigan, de még az olyan elkötelezetten republikánus államokban is, mint Kentucky.

„Az én véleményem az, hogy most már ott van az abortusz, ahol mindenki akarta jogi szempontból: az államok szavazással vagy törvényhozással (by vote or legislation), vagy mindkettővel határozhatják meg”. Nyilatkozatában elismerte, hogy ez nem rendszerszintű megoldás, államonként nagyon eltérő helyzetet teremthet: „Sok államban eltérő lesz a helyzet, más-más hétnél lesz a határ, egyesek konzervatívabbak lesznek, mint mások”.