Az ukrán különleges szolgálatok szerint a Kreml hivatalosan is Vaszil Maljukot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjét fogja megvádolni a Moszkvához közeli koncertteremben történt márciusi terrortámadás megszervezésével.

photo_camera Vaszil Maljuk Fotó: VIACHESLAV RATYNSKYI/Anadolu via AFP

A Kyiv Postnak nyilatkozó források szerint Vlagyimir Putyin a mai napig nem bocsátotta meg az SZBU-nak a krími hídra mért két csapást, valamint az orosz hajók elleni támadásokat. Azt mondták, valószínű, hogy a Crocus City Hall-támadás végrehajtásával vádolt, azóta megkínzott tádzsikoknál pont Maljuk névjegykártyáját fogják megtalálni.

A támadást az Iszlám Állam magára vállalta, és Vlagyimir Putyin is azt mondta, hogy radikális iszlamisták is érintettek voltak, de továbbra is azzal vádolja Kijevet, hogy segíteni akart az elkövetők menekülésében. Dmitrij Medvegyev exelnök-eximiszterelnök korábban olyat is mondott, hogy likvidálná az ukrán vezetőket, ha kiderülne, hogy közük volt a támadáshoz.

A Krasznogorszkban lévő koncertteremben a támadás napján a Piknik együttes koncertezett volna telt ház előtt. A maszkos-terepmintás támadók tüzet nyitottak, valamint gránátot és gyújtóbombát dobtak a nézőtérre. A halálos áldozatok száma meghaladta a száznegyvenet.