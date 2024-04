Felfüggesztették Molnár Zsolt mentelmi jogát

A mentelmi bizottság javaslatának megfelelően a parlament 173 igen, 6 nem szavazattal felfüggesztette Molnár Zsolt mentelmi jogát – írja a hvg.hu.

Az MSZP-s politikust befolyással való üzérkedés büntette miatt hallgatnák ki gyanúsítottként. Polt Péter március elején kezdeményezte Molnár Zsolt mentelmi jogának felfüggesztését az Országgyűlésnél. Az ügyészség közleménye szerint a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy kft tett ajánlatot. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy férfival, akinek nagy befolyása volt az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében, és aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött.

photo_camera Molnár Zsolt érkezik az MSZP választmányi ülésére a Kispesti Munkásotthon Mûvelődési Házba (KMO) 2018. április 21-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A volt miniszter 30 milliót kért azért, hogy ha nyer a kft, szabad utat adjon a szerződéskötésnek. Azt írják, hogy miután erről Molnár Zsolt is hallott, megkérte a volt minisztert, hogy neki is kérjen 40 millió forintot, cserébe azért, hogy ő se támadja a szerződést. Baja Ferenc ezt 2019 júniusában közölte is a férfival. A kft aztán megnyerte a tendert, majd 2019 augusztusában 40 milliót adott Molnár Zsoltnak.