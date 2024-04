Hogy viszonyul az ellenzék Magyar Péterhez, aki őket is leváltaná?

A DK igyekszik hangsúlyozni, hogy Magyar Péter jobboldali, és összefogna a Fidesszel, a Momentum pedig az Európa-képét kritizálja.

A Mi Hazánk kéri vissza a harmadik út kifejezést.

És vannak, akik örülnek, hogy Magyar Péter árt a Fidesznek.

Magyar Péter egyelőre nem létező pártját a Republikon Intézet, és a kormányközeli Nézőpont Intézet is tíz százalék fölé méri a választók körében, április hatodikán pedig közel százezer embert tudott az utcára vinni nemzeti menetén.

photo_camera Magyar Péter tüntetés Kossuth tér nemzeti menet Talpra Magyarok! mozgalom közössége Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar azt mondta, indulni fog az Európai Parlamenti választásokon is, így a támogatottság kérdése konkrét politikai pozíciókban mérhető.

Bár a Fidesz támogatottsága is csökken a kegyelmi botrány kirobbanása óta, az is jól látszik, hogy az ellenzéknek is van miért tartania attól, hogy Magyar az ő szavazóikat csábíthatja el.

Arról kérdeztük ellenzéki pártok politikusait, hogyan élik meg támogatottságuk csökkenését, és hogy mit mond el az ellenzékről az, hogy az év elején még teljesen ismeretlen Magyar náluk sokkal nagyobb tömegeket képes megmozgatni.

Kutyapárt: Abban bíznak, hogy az emberek értik a különbséget