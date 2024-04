Zelenszkij szeretné, ha Donald Trump a saját szemével látná, hogy mi megy Ukrajnában

„Ha az alku arról szól, hogy csak úgy feladjuk a területeinket, akkor ez egy nagyon primitív elképzelés” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki meghívta hazájába Donald Trumpot, hogy a republikánusok elnökjelöltje beszéljen a háború lezárására vonatkozó terveiről. A meghívás megtörtént, és Zelenszkij azt állítja, Trump nyitottnak tűnik, bár időpontot még nem határoztak meg.

„Nagyon erős érvekre van szükségem. Nem egy zseniális ötletre, hanem egy valós ötletre, mert emberek élete forog kockán” – mondta Zelenszkij a Politico által szemlézett interjúban. Szerinte ha valamit adnának át az oroszoknak, akkor továbbra is fennállna az esély egy újabb területszerző háborúra.

Trump általában szkeptikus hangot üt meg Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és többször is kritizálta Zelenszkijt. A volt elnök korábban visszautasította a nyilvános meghívást, azzal érvelve, hogy tiszteli ugyan az ukrán vezetőt, de szerinte a látogatás összeférhetetlen volna Biden elnöklésével.

photo_camera Zelenszkij és Trump 2019-ben Fotó: SAUL LOEB/AFP

A Politico azt írja, Zelenszkij puhatolózása beleillik a nemzetközi trendbe, miszerint a 2024-es amerikai választásokhoz közeledve több ország vezetése fogott bele a megromlott kapcsolatok felélesztésébe Trumppal. A háború lezárására vonatkozó terveit leszámítva Zelenszkij is alapvetően tisztelettel beszélt róla, akivel elmondása szerint szívesen építene ki konstruktív kapcsolatot.

Ukrajna sorsa nagyban függ az amerikai választásoktól. Egy Ukrajnának szánt jelentős segélycsomag jelenleg sem tud átmenni a republikánus többségű képviselőházon. Az elmúlt hetekben ugyanakkor két republikánus képviselő is támogatta Ukrajna segítését. A képviselők arról beszéltek, hogy az oroszbarát propaganda beszivárgott a kongresszusba is. Zelenszkij szerint rosszabb a helyzet, az orosz befolyás jelentős az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is.