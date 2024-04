Élet az állandósult veszélyhelyzet közepén

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Mozgalmas napunk lesz, visszatér például közel kéthónapnyi szünet után Gulyás Gergely és a kormányinfó. Természetesen ott leszünk, és közvetítjük is majd az eseményt, érdemes lesz követni minket délelőtt. Addig is, szokás szerint ajánlunk négy cikket külön is:

Az élet itthon

Szerdán Magyar Péterről és a Kossuth téren tartott hétvégi tüntetéséről kérdeztük a parlamentben a képviselőket. Menczer Tamás, a Fidesz új kommunikációs igazgatója többek között arról beszélt, hogy aggódik Magyar Péter barátnőjéért, valamint elmondta, hogy szerinte a fideszes szavazók nem bizonytalanodtak el az utóbbi időben, csak nézelődnek, hogy mi is a helyzet. Az ellenzéki pártok képviselőit arról is kérdeztük, mit gondolnak arról, hogy Magyar sokkal nagyobb tüntetést tudott szervezni a Kossuth térre, mint ők egy hónappal korábban.

Heteken át tartó várakozás után kiderült, melyik párthoz csatlakozva indul a választásokon Magyar Péter: az eddig kevéssé ismert TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt alelnöke is lett. A pártot 2021-ben jegyezték be Egerben, jobbközép irányvonalúként jellemezték alapítói. Újdonság volt a szerdai bejelentésben, hogy Magyar új pártja nemcsak az eddig hangoztatott EP-, hanem az önkormányzati választásokon is elindulhat. Megírtuk azt is, hogy a párt korábban elutasította az állami támogatásokat és elvette volna a határon túliak szavazati jogát.

Nem telt el a nap újabb Magyar-interjú nélkül sem, ezúttal a Mércének beszélt többek között arról, hogy hozzá ne csatlakozzanak a NER-ből kiugrók, Nagy Ervin pedig arról beszélt, hogy tíz éve Magyar Péterről álmodik.

A szombati tüntetésen történt felszólalása miatt az állami háttérintézményből kirúgott Tarr Zoltán a 444 információi szerint munkaügyi per indítását fontolgatja. Mert ugyan a három hónapos próbaideje vége előtt pár nappal rúgták ki, de több, egymástól független jogi szakértő is azt mondja, hiába volt próbaidőn, a politikai véleménye miatt így sem rúghatták volna ki jogszerűen.

photo_camera Mészáros Lőrinc látogatása a parlamentben. Fotó: Németh Dániel

A kegyelmi ügyhöz kapcsolódó hír voltak, hogy megvan, ki lehet Balog Zoltán utóda a zsinati elnöki poszton, illetve érintőlegesen kapcsolódik az eddigiekhez, hogy Kocsis Máté és Varga Judit szerint Magyar Péter családi alapon jutott zsíros állásokhoz, a minisztériumok egyenválasza szerint a NER-ben nincs ilyen. És ha már NER: hír volt még, hogy Mészáros Lőrinc cégének a Mészáros Lőrinc cége által nyert közbeszerzésről kérdezték Polt Pétert, ő ezt feljelentésnek vette.

Emellett írtunk arról, hogy a DK szerint nem kellene beszédet mondania a holokauszt-emléknapon Sulyok Tamásnak, hogy Orbán levélben kéri az EU-n kívül élő magyarokat, hogy szóljanak bele az EP-választásba, hogy Kelet-Magyarországon segíthet leginkább az új lakásfelújítási támogatás, és hogy szociálisan érzéketlen közleményben reagált az NKE a józsefvárosi bérlakások államosítására.

És ha ez még mindig nem lenne elég, szintén hír volt, hogy letöltendőt kér az ügyészség Herczeg Zoltánra, Jávor Benedek nem lesz rajta a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listán, öt évnyi előkészítés után idén elkezdhetik építeni a trieszti magyar tengeri kikötőt, és hiába rúgták ki a veszprémi kórház igazgatóját, tanácsadóként továbbra is fizetik.

Részletesen írtunk arról is, hogy összevissza fizetnek üzemanyag-támogatást a tanároknak a tankerületek: a többségük csak a minimum 18 forint/kilométert fizeti meg, míg más tankerületek a maximum 30 forint/kilométert, noha a benzin mindenhol ugyanannyiba kerül.

És érdemes kitérni arra is, hogy a parlament ismét meghosszabbította a háborús veszélyhelyzetet: ennek kezdetét Orbán Viktor 2022 májusában jelentette be, amivel felhatalmazást kapott arra, hogy olyan rendeleteket alkosson, amivel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Ezzel az éppen kifutó járványügyi veszélyhelyzetet váltották fel, így gyakorlatilag négy éve rendkívüli jogrendben élünk.

Per

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A halmozottan sérült Zoltán Ágoston csak alternatív módon, egy szoftver segítségével tud kommunikálni a külvilág felé, és bár mindennapi életéhez elengedhetetlen ez az eszköz, nem jár rá tb-támogatás. A NEAK az egyedi méltányossági kérelmüket is visszautasította, ezért a család beperelte az alapkezelőt.



Világ

Nyolc évnyi tárgyalás után szerdán jóvá hagyta az Európai Parlament (EP) az uniós menekültügyi és migrációs csomagot.

Zelenszkij arról beszélt, hogy szeretné, ha Donald Trump a saját szemével látná, hogy mi megy Ukrajnában, közben az SZBU-ban arra számítanak, hogy hivatalosan is őket fogja felelőssé tenni a moszkvai terrortámadásért a Kreml, és hír volt az is, hogy évtizedek óta nem volt ilyen durva árvíz Oroszországban.

Változás

photo_camera John A. List Neumann-díj átadását követő, Using Field Experiments to Change The World című előadása 2024. április 8-án a CEU-n Fotó: Mészáros Bálint, SPOT fotókör

A közgazdászok terepkísérletei sokszor vezetnek helytelen közpolitikai döntésekhez. Van megoldás? Erről beszélt hétfői budapesti előadásában a neves amerikai közgazdász, John A. List, a Rajk Szakkollégium által alapított Neumann János-díj 2022-es díjazottja, a Chicagói Egyetem professzora.