Inkább eltüntették Bächer Iván emlékpadját a Pozsonyi útról, mert nem bírtak a rajta lakó agresszív hajléktalan férfival

Aki gyakran jár Újlipótvárosban, az már kiszúrhatta, hogy egy ideje eltűnt a helyéről Budapest egyik legrokonszenvesebb irodalmi emlékműve, vagyis Bächer Iván író Pozsonyi úti emlékpadja, ami a legendás Láng Téka könyvesbolt előtt állt 2014 óta. A pad sorsáról a legvadabb pletykák keringenek, ezért utána érdeklődtünk, hogy mi történt valójában.

A pad sztorija azzal kezdődött, hogy Rédei Éva, a könyvesbolt tulajdonosa, aki jó barátságban volt Bächerrel, Újlipótváros legendás írójának korai, 2013-as halála után kitalálta, hogy ültessenek fát az emlékére a Pozsonyin. Az ötlet megtetszett Tóth polgármesternek, a projektbe beszállt a XIII. kerületi önkormányzat is, így végül nemcsak fát ültettek, ami Rédei eredeti ötlete volt, de a polgármester javaslatára felállítottak mellé egy emlékpadot is. Arra került rá az íróról megemlékező kis réztáblácska is, rajta a „Bächer Iván kőrisfája” felirattal. Mindezt 2014. március 25-én, vagyis Bächer születésnapján avatták fel, egy évvel az író halála után.

A következő években a kőrisfa szépen növekedett, a pad pedig - nem függetlenül attól, hogy rá lehetett ülni, aztán beszélgetni, csókolózni, szakítani vagy gyereket szoptatni – a város egyik legelevenebb irodalmi emlékhelye lett.

Két-három évvel ezelőtt aztán leült a padra egy Barna bácsi nevű idős hajléktalan férfi. Ekkor még senki sem sejtette, hogy ebből a leülésből odaköltözés lesz. Barna bácsit Rédei Éva és a környékbeliek is támogatóan fogadták, a könyvesbolt tulajdonosa kezdetben pénzzel is támogatta, ám a helyzet a kezdeti jó hangulat után hamar elmérgesedett.