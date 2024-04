Ráijeszthetett a Temura a GVH

Felülvizsgálhatta kereskedelmi gyakorlatát a Temu, miután a Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a céggel szemben. Legalábbis ez következik abból, hogy a GVH által is aggályosnak tartott pszichés nyomásgyakorlásnak is beillő, sürgető tájékoztatások eltűntek az online felületekről, és a reklámok száma is jócskán megcsappant a közösségi médiában – írja az Economx.

Eddig olyan üzenetekkel bombázta a nézelődőket a Temu, mint például: „már csak 4 maradt”, „majdnem elfogyott”, „megvásárolva 1 perccel ezelőtt” „Siessen! Több, mint x személy helyezte a kosarába ezt terméket”, „Keresett! x eladva az utolsó 24 órában”, „A közelmúltban x-en értékelték 5 csillaggal”.

Jelenleg vizsgálati szakaszban van a Whaleco Technology Limiteddel szemben március 13-án indított versenyfelügyeleti eljárás – válaszolta a lap megkeresésére a GVH. Ugyanakkor kiemelték: a nemzeti versenyhatóság minden esetben üdvözli és a fogyasztók, valamint a tiszta piaci verseny szempontjából előremutatónak tartja, ha egy eljárás alá vont vállalkozás a hivatal eljárásának megindítását követően felülvizsgálja a kereskedelmi gyakorlatát. „Természetesen mindez, a jelenlegi vizsgálati szakban nem befolyásolja a GVH tényfeltárási kötelezettségét” – nyomatékosították.

A Temu 2024 áprilisára egymillió fős bázist épített Magyarországon, vagyis a hazai online vásárlókon belül 25,6 százalékos súllyal bír. A bővülés mértéke elképesztő, hiszen tavaly novemberben még csak 50 ezer, decemberben 180 ezer, januárban 330 ezer vásárlója volt a kínai webáruháznak.