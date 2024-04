Hende Csaba szerint ő nem bántott meg senkit azzal, hogy így utasította vissza a családi pótlék emelését: „aki nem dolgozik, az ne is egyék”

Nem gondolja azt Hende Csaba, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának kormánypárti elnöke, hogy bárkit is megsértett volna a testület április 4-i ülésén. Ekkor volt téma az LMP kezdeményezésére a családi pótlék emelése, annak összege ugyanis 2008 óta változatlan, miközben a vásárlóértéke hatalmasat csökkent.

Péntek került ki az ülés jegyzőkönyve, eszerint Hende így érvel a családi pótlék emelése ellen:

„Nem akarok ennek most a részleteibe belemenni, de teljesen világos, hogy amikor 4 millió 700 ezer a foglalkoztatottak száma, történelmi csúcsponton vagyunk, amikor munkaerőhiány van az ország szinte minden területén, szinte minden ágazatban (…). Akkor tehát természetesen mindenkinek módja van, aki dolgozni akar, hogy dolgozzon, és el is várható mindenkitől, hogy dolgozzon, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék.”

A vitáról beszámoló RTL szombaton megszólaltatta Hende Csabát. A bizottsági elnök a fenti érveket megismételve azt közölte, hogy az elmúlt évek gazdaságpolitikájának az eredménye, hogy ilyen sokan dolgoznak. Éppen emiatt lett a családtámogatás alapja a munkához kötött adókedvezmény.

Hende szerint Magyarországon csak az nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, és az ne is egyék. Ezzel ő állítása szerint Szent Pálnak a thesszalonikieknek írt levelére utalt. A politikus azt is mondta, hogy az állam kiemelkedően sokat költ családtámogatásra, a családi pótlék emelése viszont együtt kellene járjon a családi adókedvezmény csökkentésével.

Egyébként éppen a KSH március végén publikált adatai mutatnak kettősséget a magyar munkaerőpiacról. Miközben a foglalkoztatottság újra emelkedni tudott, addig a munkanélküliség nem csökkent, azaz több éves csúcson ragadt februárban.

A családi pótlék beragadt összege egy gyerek után 12 200, két gyerek után gyerekenként 13 300, míg három gyerektől gyerekenként 16 000 forint (ha egyedülálló a szülő, akkor 1000-1500 forinttal több), míg a gyes összege 28 500 forint. Az infláció miatt a vásárlóértéke ma nagyjából 6250 forint lehet.