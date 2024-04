Szentkirályi Alexandra a Bálnában durrantja be (most már tényleg) a kampányát

Március 22-én egy ütős videóval kezdte meg főpolgármester-jelölti tevékenységét Szentkirályi Alexandra, a Fidesz színeiben. Ezután a kormány egy férfienergiáktól rezgő fotóval búcsúztatta a kormányszóvivői pozíciójáról jelöltsége miatt leköszönő jelöltet, április 11-én pedig már odáig is eljutottunk, hogy a KDNP is támogatta Szentkirályi indulását, akit egyben gyorsan a budapesti Fidesz elnökének is megválasztottak.

Így, hogy minden áldás és rábólintás megadatott az induláshoz, a budapesti Fidesz azt is bejelentette, hogy április 17-én, szerdán 17 órakor a Bálnában Szentkirályi Alexandra megtartja kampányindító rendezvényét is.

Amelyen beszédet mond Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere, egyben Szentkirályi egyik leglelkesebb támogatója, aki ugyan szíve szerint a háttérben maradna, valahogy mégis sokat nyilatkozik mostanában - ahogy ő nevezi - Alexandráról, akivel „egyfajta apa-lánya kapcsolat alakult ki” köztük.

De nem csak ők ketten szólalnak majd fel, hanem Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is.

Erős hete lesz egyébként a Fidesznek, pénteken ugyanis a Millenárison már az EP-választásra hangolódva választási manifesztumot fogadnak el. Azon az eseményen Orbán Viktor mond majd beszédet, Szijjártó Péter külügyminiszter és Deutsch Tamás EP-listavezető társaságában.