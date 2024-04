Lehengerlő győzelmet aratott a női kéziválogatott, kijutottak az olimpiára

A magyar női kézilabda-válogatott ott lesz Párizsban a 33. nyári olimpiai játékokon, miután a selejtezőben legyőzte Japán csapatát. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata nagyon kedvező helyzetben kezdte a mérkőzést, hisz eddig kiválóan szerepelt a debreceni selejtezőtornán. Nagy-Britanniát nagyon, Svédországot éppenhogy megverték. Vasárnap Japánnal egy négygólos vereség is belefért volna, hogy kvalifikációt szerezzenek Párizsra.

Végül nagyon simán, 37:27-re győzött a csapat, így megszerezve a párizsi szereplés jogát.

photo_camera Klujber Katrin lő Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ráadásul ezzel csoportelsők is lettek. A csoportból Svédország is továbbjutott, miután ők is nagyon, 52-8-ra kiütötte Nagy-Britannia csapatát.