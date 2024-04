Maga Rogán Antal adta át, egymilliárd forint állami támogatást kapott, most, öt évvel később bezárt a zalai hullámvasút

„Zalaszabar megelőzte Budapestet, ugyanis Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja is itt épült fel, illetve ilyen színvonalú, gyerekeknek szolgáló élménypark máshol sincs az országban” – ezekkel a szavakkal adta át Rogán Antal napra pontosan öt éve, 2019 áprilisában Zalaszabarban a Holnapocska Tábort és a hozzá tartozó Zobori Élményparkot. Aztán fel is ült a hullámvasútra:

photo_camera Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter (b) és Vígh László fideszes országgyûlési képviselõ (j) a zalaszabari Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark új hullámvasútján 2019. április 13-án. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A Zobori Élménypark teljes költségvetése 2019-ben 1,271 milliárd forint volt, ebből pedig 923 millió forint támogatást az állam nyújtott az Orbán Ráhelhez köthető Magyar Turisztikai Ügynökség által osztogatott Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program forrásából.

A Kisfaludy Program vissza nem térítendő támogatásait nem nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokon tették közzé. Akkor a 24.hu gyűjtött össze néhány jellemző esetet a több mint nyolcvanból. Így derült ki, hogy esetenként több százmillió forintot is adhattak feltehetően informális csatornákon, akár személyes ismeretségek útján.

A zalaszabari szabadidőközpont a sok egyéb mellett a zánkai tábort - Mészáros gyerekeivel, 16 milliárdért - felújító Szabadics Zoltán projektje volt. Ő a Balatoni Hajózási Zrt. igazgatósági elnöke egyben.

Most egy nagykanizsai újság vette észre, hogy bármiféle indoklás nélkül bezárt a milliárdos élménypark. Erről az attrakció Facebook-oldala is árulkodik, amelynek a neve mellett a leírásban van szó csupán arról, hogy a Zobori Élményparké volt. Minden más poszt már egy másik, bükfürdői élményparkot reklámoz. Valószínűleg előbb-utóbb a Facebook-oldalt is átnevezik majd.

Rogán amúgy 2019-ben az átadón azt mondta, a következő évtizedben 828 milliárd forint forrást szán a kormányzat a magyar turizmus kifejezetten Budapesten kívüli fejlesztéseire.