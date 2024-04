Kocsis Máté: Ez a furcsa kegyelmi ügy, ez az óriási hiba lehet, hogy politikailag belerondított, de mi attól még ugyanazt az utat járjuk

„Az, amit most látunk, olyat láttunk már. (...) Ez a csalódott, inkább ellenzékváltásban érdekelt, felbőszült tömeg mindig megörül egy-egy új, ilyen messiás-jelöltnek, de ilyet láttunk már. semmi olyan dolog nem történik, ami újszerű lenne. Márki-Zay Péternek hívták az előző ilyet” – fejtette meg a „Magyar Péter-jelenséget” Kocsis Máté Bayer Zsolt nénitapsoltató műsorában.

Kocsis szerint a „külföldi támogatók” is azonnal megjelentek Magyar mögött, „mint Márki-Zay Péter esetében”. A Fidesz frakcióvezetője problémásnak látja, hogy Magyar „nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy találkozott-e az amerikai nagykövettel”, illetve hogy Magyar barátnője „elismeri, hogy külföldi cégek segítik az ő munkájukat”.

Kocsis azt mondta, ilyen „kísérletek” mindig lesznek, és lesz, amelyik „nagyobb erővel megy majd”, szerinte „ez a mostani ilyen”, de „érdemes visszagondolni, hogy mi történt korábban ezekben az esetekben, és annak megfelelően kell eljárni”.

A Fidesz frakcióvezetője ezután arról beszélt Bayernek, hogy „egy titkosszolgálati hátterű pártot nyakába raktak Magyar Péternek, hogy annak a színében kell indulnia”. Kocsis szerint „nem kell különösebben képzettnek lenni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy ez nem a dolgok természetes folyása”. Majd ezután közölte, szerinte „ennél több szót ne is vesztegessenek” Magyarra, aztán azzal folytatta: "Na jó, nem bírom magamban tartani. Megmondom őszintén, sok mindent láttunk már a magyar politikában, (...) de én nem tudok azon napirendre térni, hogy valaki a saját családtagjairól hangfelvételeket készít". Kocsis szerint „eleve hangfelvételeket készíteni jellemprobléma”.

Ezután rátértek a háború témájára, Kocsis elmondta, hogy „nyolcvan éve nem járt német hadsereg olyan közel Moszkvához, mint ma”, és ezen szerinte „érdemes elgondolkodni”, majd feltette a kérdést, hogy „az európaiaknak ehhez miért kell asszisztálni”. Szerinte „mindenki tudja, hogy mi lesz a vége ennek”: „belesodródás”.

Azt mondta, „az európai parlamenti választási kampány háborús pszichózisban zajlik majd”, és „olyan heves nyilatkozatok is elhangzanak, amelyek a június 9-i választás után beláthatatlan következményekkel járnak", ezt a kockázatot történelmi bűnnek nevezte.

Az új gyermekvédelmi törvényről is beszélt, azt mondta, szerinte még április vége felé benyújtják. „Reagálnia kell a jogalkotásnak arra, amit a nép akart, és tulajdonképpen javarészt a szakmából, a gyermekvédelmi világból jövő javaslatok, javarészt a sajnálatos hibák következményeként megfogalmazódott javaslatok, lásd kegyelmi ügy, ami akkora hiba volt, hogy a két politikai érintettje a lehető legjobb döntést hozta azzal, hogy lemondtak. (...) Minden eszközt be fogunk vetni azért, hogy a gyermekeinket a lehető leghermetikusabban zárjuk el a rájuk leselkedő veszélyektől” – mondta Kocsis, majd azzal folytatta, hogy „most természetesen ez a furcsa kegyelmi ügy, ez az óriási hiba lehet, hogy politikailag vagy a médiába belerondított, de mi attól még ugyanazt az utat járjuk”.

„A hiba elkövetődött (...), ettől függetlenül nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a szabályokat megalkossuk” – mondta, majd mondott „néhány példát, hogy körülbelül mikre lehet számítani” az új gyermekvédelmi törvényben.

„Például jellemző volt az előkészítő munka során az a tapasztalat, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerben részt vevők néhány esetben nem jelzik az általuk észlelt bántalmazásokat. Hogy nem akarnak belekeveredni, plusz munka, nem tudni, de van jó néhány ilyen eset. És ezentúl ez büntetőjogilag szankcionálva lesz. Az egy dolog, hogy kötelességük, de ha nem teszik, akkor a büntetőtörvénykönyvvel kerülnek szembe. Olyan nincs, hogy valaki észleli a gyermekbántalmazást, de nem jelzi a hatóságok felé.”

Azt is elmondta, hogy a javaslatok között van az is, hogy „a szülők az internetszolgáltatóknál tudják majd korlátozni a gyerekeik számára elérhető internetes felületeket, és a szülő megmondhatja, hogy a kiskorú gyermeke mely tartalmakhoz nem férhet hozzá”.

Módosítanák a pedofil bűnelkövetésre vonatkozó szabályokat is: „Ilyen ügyben nincs ugye kegyelem például. Az elévülési időt elfelejthetik nyugodtan a pedofil bűnelkövetők. Azt is elfelejthetik, hogy erkölcsi bizonyítványt kapjanak életük végéig. Tehát ha egy pedofil életre szóló sebet ejt egy gyermeken, akkor az állam azt tudja ígérni, hogy mi is életre szóló sebet ejtünk rajta. Ő már soha nem lesz tiszta ember, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, aki pedofil. Nem fogja az állam megengedni, hogy tíz-húsz-harminc év elteltével ő akár tiszta lappal indulhasson. Örökre ott marad rajta a bélyeg. Ilyen és ehhez hasonló javaslatokkal is készülünk” – zárta Kocsis.