A CÖF DK-s képlopásáról kérdezték Polt Pétert, ő a szokott módon reagált

A DK képviselője, Vadai Ágnes kérdezte a parlamentben a legfőbb ügyészt arról, hogy sértett-e a jogszabályt „a kísérteties wannabe diktátor Orbán fotelfasiszta rezsimjét” támogató CÖF, amikor a legújabb dollárbaloldalas kampányukhoz „bizonytalan forrásból, engedély nélkül” használta fel a Dead Kennedys punkegyüttes ikonikus fotóját.

Polt Péter úgy reagált a kérdésre, ahogy Vadai Ágnes parlamenti kérdéseire szokott: azt feljelentésként értékelte, és azt megküldte „elbírálás céljából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának” (a kérdés és a válasz itt található). Korábban ugyanígy tette, amikor a CÖF-ös plakátokat kiadó cég ügyéről, a Mészáros Lőrinc cége által kiírt és Mészáros Lőrinc másik cége által elnyert közbeszerzésről kérdezte Vadai, de ez történt például a gödi akkugyár ügyében is, vagy akkor, amikor a DK-s politikus arról kérdezte, hogy az állami MTÜ miért hirdette az Orbán család érdekeltségét.

A mostani képlopásos esetről korábban már többször írtunk. A kormány politikáját mindenben aggályok nélkül támogató – ahogy mondani szokás, rogáni kottából játszó –, korábban például az MVM félmilliárd forintjával kitömött civil szervezet a március elején indított dollárbaloldalas óriásplakát-kampányát egy az egyben a Dead Kennedys amerikai punkegyüttes egyik ikonikus fotójának ellopására építette fel.

photo_camera Balra a Dead Kennedys, jobbra nem a Dead Kennedys Grafika: Botos Tamás

Miután az eset kiderült, előbb Jello Biafra, a Dead Kennedys volt frontembere, majd a másik két alapító, a Dead Kennedys ma is aktív tagjai, East Bay Ray gitáros és Klaus Flouride basszusgitáros is megfogalmazta reakcióját. Biafra azt válaszolta: „NEM, egyáltalán nem adtunk engedélyt arra, hogy ez a kísérteties wannabe diktátor Orbán vagy a pártja ezt felhasználja!!! Mi a fenéért támogatná bármelyikünk is az ő fotelfasiszta rezsimjét bármilyen módon?”

Bay Ray és Flouride is megerősítette, hogy a CÖF simán lenyúlta a képet: „Nem, ezt a képet a Dead Kennedys és a fotós f-Stop Fitzgeraldtól lopták el a hatalmon lévő, őrült jobboldali Orbán-tábor emberei. Ha tőlünk lopnak, akkor a magyar néptől is kétségtelenül lopni fognak.”

A CÖF a rajtakapott tolvajok önérzetes sértettségével annyit reagált, hogy be kellene fejezni a cirkuszolást, mert a DK-t (nem a pártot, a zenekart) az például egyáltalán nem zavarta, amikor egy fekete rappernő használta a képet.