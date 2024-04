Csak ülünk a tévé előtt, ülünk, ülünk, és eltelik az élet

A televíziózás továbbra is meghatározó napi szabadidős tevékenység Magyarországon, derül ki az NMHH friss elemzéséből. A médiahatóság a Global Audience & Content Evolution (Glance) 71 országra kiterjedő és a 2022-es tévénézési szokásokat feltérképező adatai alapján készítette el a magyarországi adatokat is tartalmazó elemzését, bár a Glance egy rövid közleményben azóta már néhány 2023-as globális adatot is közzétett.

A trend egyértelműen a tévék vonzerejének a csökkenését mutatja. A Föld népessége 2022-ben átlagosan napi 2 óra 25 percet tévézett, majd tavaly már csak 2 óra 21 percet. Az európaiak majdnem egy órával többet, átlagosan 3 óra 22 percet töltöttek a képernyők előtt tavalyelőtt, míg mi, magyarok napi 4 óra 51 percet – ez a mutató az ezredforduló óta soha nem volt négy óránál kevesebb.

A világ lakosságának napi tévénézési ideje 2016-ban esett három óra alá. A legnagyobb csökkenést az észak-amerikai földrészen mérték, ahol az ezredfordulón még több mint napi négy órát tévéztek, de 2022-re három alá csökkent a tévé előtt töltött órák száma. A Covid-19 világjárvány ideje alatti kiugró értékektől eltekintve, Európában is csökkenő trendet figyelhettünk meg az utóbbi években.

A kontinensek közül Európában csökkent a legnagyobb mértékben, átlagosan húsz perccel a tévénézésre fordított idő 2022-ben. A legnagyobb változás mínusz 41 perccel Grúziában volt. Izlandon a 12-80 év közöttiek egy átlagos napon fél óránál alig több időt töltenek tévénézéssel. A kontinensek sorrendjében egyébként Ausztrália és Óceánia található az utolsó helyen mindössze napi 1 óra 46 percet tévézéssel.

A magyarok tévé előtt töltött csaknem öt órája Európában a negyedik, a világon a nyolcadik legtöbb idő. Az európai országok közül csak Bosznia-Hercegovina, Románia és Szerbia előzött meg minket. A világon a legtöbb időt a Dominikai Köztársaságban élők töltik tévézéssel (5 óra 15 perc), őket Kamerun követi 5 óra 12 perccel, majd jön szinte holtversenyben Üzbegisztán és Szaúd-Arábia (5 óra 3 perc és 5 óra 2 perc) a 2022-es adatok szerint.