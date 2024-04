Hatalmas esőzésekkel lett vége az áprilisi nyárnak

Több mint egyhavi csapadékkal érkezett meg Sopron és Mosonmagyaróvár térségébe az áprilisi nyárnak véget vető hidegfront. Az Időkép szerint a két város térségében 44, illetve 45 milliméternyi eső esett kedd reggelig.

Az országot észak, északnyugat felől érte el a hidegfront. A fővárosban is esni kezdett már hétfő éjjel, és kisebb-nagyobb intenzitással azóta is esik.

Az ország nagy részén azonban még kitart a szárazság, és a lehűléssel együtt járó csapadékos időjárás sem ígérkezik tartósnak. Az Időkép szerint a nap további részében is főként északon, északnyugaton várható még jelentős csapadék. A már most is esőáztatta térségekben tovább akár 20 milliméter eső is lehet még. „Máshol az országban, így beleértve az aszály által leginkább érintett alföldi tájakat is, sajnos csak pár milliméter valószínű” – írják.

Az állami meteorológiai cég Met.hu-n közzétett előrejelzése szerint jövő keddig mindennap esős, felhős idő várható. A hőmérséklet szerdától sehol sem lesz húsz fok fölött, péntektől az ország leghidegebb részein talajmenti fagyok is előfordulhatnak.