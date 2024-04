Itt a 444 AI-dalversenye, legyél te az év robotdalszerzője!

Egy éve lettünk 10 évesek, és mivel akkor megünnepeltük magunkat nyomtatott emlékkönyvvel is, idén valami korszerűbbel készültünk.

Most, hogy már hetekkel ezelőtt kiszórakozhatta magát az AI-alapú dalkészítő appokkal, itt az ideje, hogy patinás, a trendek után kullogó, szeriőz lapként mi is felkapaszkodjunk az órákkal korábban elrobogott vonatra:

AI-dalversenyt hirdetünk, hogy megszülethessen a tökéletes 444-es sláger a 11. szülinapunkra.

Na, nem mintha a Yolo Világ-dal ne lett volna elég jó, de annak már tíz éve, új idők új dalai szólnak, illetve szóljanak!

Válassz az elmúlt 11 évből bármilyen 444-es témát: konkrét cikket vagy olyan ügyet, amit feldolgoztunk, esetleg a 444 által felkapott figurákat, mémeket, vagy akármit, ami valamennyire a 444-hez köthető, és írass róla egy számot bármelyik dalszerző AI-val.

Ezek közül mi a Sunót ajánljuk: akár Google-fiókkal is be lehet lépni, és a create fülre kattintva egy egyszerű prompt-tal – akár magyarul is – felszólíthatjuk a gépet, hogy miről, milyen stílusú zenét írjon, de felül a Custom Mode-ot bekapcsolva saját dalszöveget is megadhatunk. (Vigyázat, egy nap csak néhány számot lehet készíteni ingyen.)

Németh Szilárd és Bayer Zsolt 2019-es pacalügyi egyeztetése például így szól rockoperaként:

De mennyivel jobb lett volna az is, ha a Fidesz 2017-ben roots reggae-vel hívogatja a nyugdíjasokat, hogy Vona Gábor szerint szennyvíz folyik a szájukból:

Abból is a ténylegesnél jóval kisebb botrány kerekedhetett volna, ha Orbán Viktor a fajelméleti fejtegetéseit 2022-ben eurodance-slágerként prezentálta volna Tusványoson:

És Novák Katalin exállamfő legutolsó ünnepi interjúja is mennyire üt groovy 1980-as évekbeli macho rapként:

Ha kész a dalod, küldd el a linkjét a jatek@444.hu-ra, de az is nagy segítség, ha a link mellett le is töltöd a dalt, és csatolod a fájlt az e-mailben! (Minden dal letölthető a Sunóról a …-ra kattintva mp3-ként, de akár mp4-ként is.)

Vasárnap éjfélig jöhetnek a dalok, a jövő héten pedig a szakmai zsűrink kiválasztja a legjobbakat.

Ezekből készítünk egy összeállítást, és a legjobb három dal készítője kap tőlünk egy éves 444 Közösség előfizetést.

Teljenek azok a bináris kották, gerjedjenek azok a megabájtok, szakadjanak azok a virtuális húrok!

A nyereményjáték szabályai itt találhatók.