Novák Katalin háromfős titkárságot igényelt

Az év elején lemondott köztársasági elnök, akiről éppen csütörtökön mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy „nem való közénk”, élt törvény adta lehetőségével, és háromfős titkárságot igényelt. Az Index szerint Novák Katalin irodája a Szabad György Irodaházban lesz.

A titkárság költségeit az Országgyűlés Hivatala állja.

photo_camera A Szabad György Irodaház a Kossuth téren Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A jogszabályok alapján a volt köztársasági elnökök az Országgyűlés Hivatalától igényelhetnek lakást, amihez kérés esetén egyfős személyzet is jár. Emellett ingyenes egészségügyi ellátásra, és szolgálati autóra is igényt tarthat. Novák ezekre nem nyújtott be kérelmet.

A volt köztársasági elnökök fizetése hivatalukból történő távozásuk után sem csökken, ráadásul a bruttó átlagbér növekedése miatt márciustól már bruttó 5,2 millió forint jár nekik. Az összeg alakulásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.