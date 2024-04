Két halásztelki halott is kapott értesítőt arról, hogy várják őket szavazni

2017-ben halt meg annak a HVG olvasónak a nagymamája, aki megírta a lapnak halott rokonának esetét. A hét éve halott mamának is kipostázta a Nemzeti Választási Iroda a hivatalos értesítőt arról, hogy felvették a szavazóköri névjegyzékbe, illetve arról, hol és hogyan szavazhat majd június 9-én. Ráadásul az is kiderült, hogy a szomszédjukba is postáztak egy értesítőt egy olyan embernek, aki 1908-ban született (idén lenne 116 éves), évtizedek óta halott, ráadásul eleve elköltözött az országból a 80-as években. Nem tudni, hogy számított-e a hibánál, de mindketten bolgár származású emberek voltak.

Az előbbi esetben az unoka a Nemzeti Választási Irodához fordult, a halotti anyakönyvi kivonatot csatolva megkérdezte, hogy történhetett ez. Alig egy nap múlva meg is érkezett a válasz. Azt írták, az adatok a Belügyminisztérium által vezetett személyi adat- és lakcímnyilvánításban szerepeltek hibásan. Mivel „az értesítők és a szavazóköri névjegyzék adattartalmát a Nemzeti Választási Iroda ez alapján állítja össze”, ők automatikusan küldték a kötelező postát”. „A körülmények orvoslása érdekében felvettük a kapcsolatot a Belügyminisztérium munkatársaival, hogy további kellemetlenség ne érje Önöket”, ahonnan „azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindkét ügyben pontosítani fogják a nyilvántartásukat” – közölték.

Nemsokára a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztályáról is érkezett válasz az unoka megkeresésére, ahonnan annyit írtak, törölték a helytelen adatokat a nyilvántartásból.

Ettől függetlenül a panaszos továbbra is furcsállja az esetet, hisz 2017 óta volt már pár választás és eddig egyetlen esetben sem történt ilyen. A HVG megkérdezte Litresits Andrást, a Nemzeti Választási Bizottság szocialista delegáltját, aki azt mondta, tájékoztatást fog azért kérni az NVI elnökétől arról, hogy 2019-ben mi lett a 2017-ben elhunyt nagymama választási értesítőjének postai sorsa az irattári adatok alapján.