A Budapestről induló közvetlen légi járatok meccsében Kína 7-0 veri Amerikát

Újabb légi járat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Sencsen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahova hetente két járat is fog közlekedni, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.

Az 1979-ben várossá vált Sencsen mára egy 17 milliós metropolisz, magyarországi testvérvárosa Kalocsa.

Júniustól így már hét kínai város lesz elérhető közvetlen légi járattal Budapestről, 19-re nő a légi járatok száma hetente. Ez másfélszer annyi, mint a Covid előtti időszakban.

Előző nap jelentették be, hogy idén nyártól Hszian is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, nem sokkal korábban pedig a járatindítást Kuangcsouba.

Apró érdekesség, hogy Budapestről az Egyesült Államokba, hasonlóan a 2012-18 közötti időszakhoz, nincs közvetlen légi járat. A LOT nem állította vissza a felfüggesztett New York-i járatát, a chicagóit pedig pár hónap után megszüntette.

Varsóból közvetlen járattal elérhető New York, Newark, Los Angeles, Chicago, Kínából pedig egyedül Peking.