Dinamikus árplafon és bújócska Deutsch Tamással

Budapesten zajlik a sajtó elől teljesen elzárva Orbánék szélsőjobboldali nemzetközi találkozója, párhuzamosan pedig kormányinfót tart majd Gulyás Gergely.

Zsinat

Steinbach József püspököt választotta lelkészi elnökének a református egyházi zsinat Balatonszárszón, miután Balog Zoltán a kegyelmi ügy kirobbanása után lemondott. Steinbach a kegyelmi botrány kirobbanásakor azt mondta: ha Balog Zoltán jó volt akkor, amikor támogatásokat szerzett az egyháznak, legyen jó a mostani nehezebb időkben is, most pedig kinevezése utáni első beszédében többek között reagált azokra a vádakra, hogy a reformátusok Balog és a Fidesz alatt túl sok pénzt kaptak.

Ehhez kapcsolódik, hogy még a zsinat előtt Vargha Anikó, aki a tököli református gyülekezet kántora volt, és egy Facebook-posztja miatt rúgták ki, arról nyilatkozott, hogy Balog Zoltán a pénzek megszerzésével kövezte ki saját útját. És ha már ez a téma felmerült: a napokban derült ki az is, hogy nagy értékű XII. kerületi ingatlant játszott át a kormány a református egyháznak.

Az élet itthon

Miközben Magyar Péter tüntetést jelentett be péntek délutánra a Belügyminisztérium elé, továbbra is látni, hogy a színre lépése komoly felfordulást okozott: miközben Orbán újságíróknak nem túl meggyőzően beszélt arról, hogy Magyar a "baloldal belügye", addig a DK-s Molnár Csaba azzal ment neki keményen Magyarnak, hogy „Gyurcsány Ferenc már akkor ez ellen a rendszer ellen küzdött, amikor ő még milliókat keresett belőle.” Magyarról is kérdeztük Dobrev Klárát Strasbourgban, és a párt EP-képviselője arról beszélt, hogy szerinte Magyar megpróbálja egymással szembefordítani az ellenzéki pártokat és szavazókat.

Közben zavarba ejtő és nehezen érthető publicisztika jelent meg a Magyar Nemzetben, amiben Rogán Antalt hozták fel példának arra, hogy nemzeti érzelmű ember igenis összefoghat baloldaliakkal. És írtunk arról is, hogy birtokunkba jutott egy beszélgetés arról, hogy milyen kérdésekkel szondáztatja épp a kormány által megbízott cég a lakosságot, és hát ez is elég beszédes volt. A homofób törvényen is sikerült a héten csavarnia egyet a kormánynak, nem csak a döbbenetes nyelvhelyességi hibákat javították ki, melyek eddig kibúvót kínálhattak a szélsőjobboldali szabályozás elől, de most már a gyanús játékokat is kiszedetnék a kirakatból, a könyvkiadóknak pedig a saját könyveikről kell jelentést írniuk.

Választások

2019-ben nagy meglepetésre győzött az ellenzék Budapest I. kerületében. Az azóta eltelt idő nagy részében a helyi Fidesz mindent megtett, hogy gáncsolja a polgármester munkáját. Eredményeket azonban így is sikerült elérni. De hogyan tovább? Interjú V. Naszályi Mártával, Budavár polgármesterével.

Az önkormányzati választásokra készülve írtunk arról, hogy még mindig nem tudni, mire készül az ellenzék Esztergomban, hogy mi a helyzet azzal, ha a közösképviselő szavazásra buzdít, arról, hogy Karácsony szerint baj van az Airbnb-vel, vagy hogy azzal kampányol a pornómilliárdos Gattyán pártja, hogy egy buszon körbehurcolnak egymilliárd forint készpénzt az országon.

Pénzek

Interjút adott a 444-nek Strasbourgban Guy Verhofstadt, és az EP-képviselő arról beszélt, hogy Magyarország Orbán alatt az elmúlt években egyfajta kleptokráciává vált.

Fogalmunk sincs, mire gondolt a belga politikus, viszont híreink voltak még szerdán, hogy kötelezettségszegési eljárást indít az EU a Mészároséknak adott autópálya-koncessziók miatt, hogy milliárdokat kap Mészáros Lőrinc a saját cégétől, amely elkezdett kiszivárogni a tőzsdéről, illetve hogy ismét kiderült, hogy mi történik, amikor Mészáros létező, nem állami piacon próbál szerencsét: az összeomlás jelet mutatja a 2Rule.

És ha már piac: a Spar magyarországi vezetője sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy természetesen feszült beszélgetés volt, amit Nagy Mártonnal folytattak, valamint hogy a Válasz Online információi szerint visszatáncol a kormány, és a jövőben a GVH mégsem vehetne csak úgy át nagyvállalatokat. Hír volt az is, hogy súlyos visszaélésre derült fény a napelempályázaton: egy címről jött a nyertes és a vesztes ajánlat is, valamint hogy a nettó mediánkereset, vagyis a ténylegesen hazavitt összegek átlaga 340 700 forint volt februárban, és hogy már 116 milliárd forinttal tartoztak a kórházak március végén.

Szerdán eldőlt, hogy egyelőre nem lesz még benzinárstop, a kormány ugyanis két hetet adott a kereskedőknek, hogy oldják meg maguk a dolgot, azaz valahogy csökkentsék az árakat. Arról, hogy a kormány extra adóterhei mennyiben tehetnek a régiós szinten drágának számító magyar üzemanyagért, a héten már írtunk részletesebben is. Pénteken amúgy épp mérséklődni fog a dízel ára, miközben Lantos Csaba energetikai miniszter már elhintette, hogy dinamikus árplafonban gondolkodnak.

Hír volt még, hogy 2030-ra már 10 dollármilliárdosa is lehet az országnak, harcoló erőkkel is jelen van Ukrajnában a Fradi várható főszponzora, a Gazprom; hogy kínai hitelből fejleszti a kormány a vasúti hálózatot, valamint hogy a Budapestről induló közvetlen légi járatok meccsében Kína 7-0 veri Amerikát.

Cringe napok

A kellemetlen pillanatok kedvelőinek érdemes elolvasnia tudósításunkat Strasbourgból arról, hogy Deutsch Tamás két napon át hogyan menekült az interjú lehetősége elől. Csúcspont: az üres ülésterem, mint menedék.

Tanárper

A Fővárosi Törvényszéken tanú-meghallgatásokkal folytatódott annak a hat tanárnak a tárgyalása, akiket a Külső-Pesti Tankerületi Központ tavaly november 30-án bocsátott el a budapesti Karinthy Frigyes Gimnáziumból a polgári engedetlenségben való részvételük miatt. Ott voltunk a bíróságon, és végigkövettük a nap történéseit.

A világ

Az azeri fenyegetés után az örmény kormány önként mond le területekről, hátha megelégszik ennyivel Azerbajdzsán. Örményországban azonban így is sokan újabb háborúra számítanak, szerintük csak az éhes krokodilt etetik, ha engednek a zsarolásnak. Riport a Dél-Kaukázusból.

