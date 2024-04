Minden rendben a 2Rule-lal, csak költöznek és frissítenek

Miután végigfutott a hír a magyar sajtóban, hogy a 2Rule sportruházatot forgalmazó Magyar Sportmárka Zrt. mindkét fióktelepét bezárta és a webshop sem üzemel, a Mészáros Csoport közleményt küldött. Ebben azt írták, „tájékoztatásul közlik” hogy „a Magyar Sportmárka Zrt. új helyre költözött”, vagyis minden rendben, „az iroda és bemutatóterem megújult környezetben várja majd partnereit, ezzel párhuzamosan a webshop frissítés alatt áll, így átmenetileg nem elérhető”.

De itt még nem ér véget a közlemény, aminek felhasználása – ahogy a végén jelezték – „kizárólag teljes terjedelmében engedélyezett, ellenkező esetben jogi lépéseket von maga után”. Szóval még mielőtt problémák lennének abból, hogy csak azt a lényegi infót közöljük, hogy költözés és frissítés történik, ezúton közöljük mi is a kedves olvasókkal azokat a fontos információkat, amik még szerepelnek a Mészáros Csoport közleményében, miszerint: „A Magyar Sportmárka Zrt.-t 2RULE márkanévvel 2017. végén alapították, azzal a céllal, hogy sportruházatot tervezzen és gyártson a hazai csapatsportok igényeinek kiszolgálására.”

Illetve hogy „az alapítás óta a 2RULE dinamikusan fejlődő céggé vált, számos utánpótlás- és amatőr csapat a céget választotta, valamint több nagy presztízsű és kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó klubbal partneri kapcsolatban áll”.

És még azt is, hogy „a termékek értékesítése tekintetében a lakossági kiszolgálás mellett – ahogyan eddig – a jövőben is a nagyvállalatokra és sportegyesületekre helyezik a fókuszt”.

De azt is érdemes tudni, hogy „a Mészáros Csoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként üzleti tevékenysége mellett régóta kiemelt figyelmet fordít a társadalmi szerepvállalásra, a jótékonykodásra. Ennek jegyében zajlott a Pro Filii Alapítvány »Együtt mozdulunk!« sportmezadományozási programja is, amely a jövőben is folytatódik”.

Végezetül pedig azt, hogy „a Magyar Sportmárka Zrt., a 2RULE sportmárka gyártója 2023-ban is növekvő eredményeket ért el, az éves beszámoló nyilvánosan elérhető lesz”.