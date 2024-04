Orbán a CPAC-en: Magyarország a progresszív-liberális óceánnal szemben megmaradt egy konzervatív szigetnek

„Magyarországnak ma híre van a nemzetközi politikában. Ez szokatlan. Tízmilliós ország, szerény hadsereg, középerős GDP, nem jelentős, és különösebben nem is érdekes, ha az ember Washingtonból, Brüsszelből, Moszkvából vagy Pekingből néz rá” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a CPAC Hungary konferencián csütörtök délelőtt.

Mégis van Magyarországban valami vonzó, valami egzotikus, mondta Orbán. „Talán a nyelv, amit senki sem ért”. Szerinte az is gerjeszti az izgalmat, hogy az ország az európai progresszív-liberális óceánnal szemben megmaradt egy konzervatív szigetnek, „amely dacol a liberális dagállyal, a brüsszeli égzengéssel és a washingtoni hurrikánnal, sőt nem csak dacol, hanem túlél, sőt boldogul, sőt sikeres, sőt újra és újra győz”.

Ahogy az várható volt, Orbán beszélt a leállított brüsszeli konferenciáról. Magyarországon minden híreszteléssel szemben jogállam van, mondta, hiszen itt mindenki olyan konferenciát szervez, amilyet akar, mindenki azt mondhat, amit akar, és azt a helyet bérelheti ki, amit akar. „Ez egy olyan konzervatív konferencia Európában, amit nem akarnak betiltani, és nem rúgnak ki egyik napról a másikra” – mondta Orbán, aki ezután köszöntötte szövetségeseit, köztük Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnököt, aki „vagy megérkezett, vagy nem”.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Felidézte, hogy első CPAC-en a magyar sikerreceptről beszélt, egy éve arról, hogy Magyarország a progresszív-liberális vírus elleni kísérleti laboratórium. „Ezek mind fontos, de inkább elméleti kérdések. De az idei, a 2024-es év nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket a választásokat meg kell nyernünk" – mondta. „Változik a világ rendje és nekünk a változások közepette kell győzelemre vinni az ügyünket. A progresszív liberálisok érzik a veszélyt. A korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét” – mondta, hozzátéve, hogy most még ők vannak hatalmon, és hogy veszélyes ellenfelek, akik ha kell, az állami szerveket is bevetik. „Ez történik velünk, magyarokkal folyamatosan Brüsszelben. Ez történik Trump elnök úrral Amerikában”.

Ezután arról beszélt, hogy régen a kommunisták, most a progresszívok „öt lépésben éneklik ki a sajtot a szánkból”. Orbán szerint először „átfogalmazzák a normálist”, „állami eszközökkel terjesztik gondolataikat”, majd „elterjesztik, hogy mivel veszélyes nézeteket vallasz, biztonsági kockázatot is jelentesz”, „rád uszítják a sajtót”, végül az „az állami szervek is akcióba lendülnek”.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán szerint a progresszív-liberális világszellem elbukott. „Háborúkat, káoszt és békétlenséget, összeomló gazdaságot és zűrzavart hozott a világra. Zűrzavart a nemzetközi politikában, elszegényedést a családoknak, a romló közbiztonságot az utcákon és a tereken. (...) Amikor hallgatom őket, akkor arra gondolok, hogy ezeknél a kétbalkezes vezetőknél még egy szépségversenyen is többet tudnak a világbékéről” – mondta.

Arról beszélt, a választások a „vissza nem térő alkalom, hogy szerinte a lehanyatló progresszív liberális világszellem helyébe egy másik világszellemet, egy szuverenista világrendet állítsunk”. Ebben szerinte nincs globális ideológia, a „nemzeti érdek határozza meg az államok mozgását, minden független nemzet a saját nemzeti érdeke alapján jár el”, és „nem mindenfajta NGO-k, nagyvállalatok, médiaközpontok, gyanús szakértők és szélfújta akadémikusok mondják meg, mi a helyes és mit kell csinálni, hanem majd a nép által megválasztott képviselők és politikusok”.

Végül arról beszélt, hogy el kell kergetni a régi világ híveit, hogy végre a szuverenisták kora jöjjön el. „Make America Great Again! Make Europe Great Again! Hajrá Donald Trump! Hajrá európai szuverenisták!” – zárta.

A CPAC Hungary az amerikai republikánusok, elsősorban a párt trumpista jobboldalának az éves nagy találkozója, aminek két éve rendezte meg először az Alapjogok Központ a kihelyezett európai fórumát Budapesten. Az idei magyar eseményt is a Fidesz formálisan civil szatellitszervezete szervezi.

A CPAC Hungary célja most is a nemzetközi jobboldali erők építkezése, a konzervatív erők nemzetközi összefogása és „a washingtoni és brüsszeli mélyállamok visszaszorítása”. A kultúrharc jegyében a woke-nak minősített mainstream sajtót nem engedik be a rendezvényre, jön viszont egy sor trumpista republikánus Rick Santorumtól Andy Harris kongresszusi képviselőn át a korábbi ketrecharcos Markwayne Mullinig, de az európai radikálisabb jobboldal képviselői is ott lesznek a holland Geert Wilderstől a spanyol Santiago Abascalig. A díszvacsorán - ugyan nem Donald Trump előtt, de - a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola lánykórusa fog fellépni, az iskola szerint a vacsora nem politikai rendezvény