A lengyel hatóságok célkeresztjében a Mollal is üzletelő energiavállalat, az Orlen volt vezetőjét már a Hamász finanszírozásával is vádolják

Házkutatást tartottak Daniel Obajtek, az Orlen lengyel energiavállalat volt vezetőjének varsói irodájában, a lengyel ügyészség három ügyben is eljárást folytat a céggel kapcsolatban. Többek között a tavaly őszi választási kampányra időzített üzemanyagár-csökkentés miatt nyomoznak. Ez a gyanú szerint egymilliárd złoty, vagyis 90 milliárd forint veszteséget okozhatott, a politikai cél az addigi PiS-kormány népszerűségének feltöltése lehetett.

A hatóságok vizsgálják az Orlen és egy másik helyi energiacég, a Lotos 2022-es egyesülését is. Itt is felelőtlen gazdálkodás gyanúja merült fel többek között, és bár a magyar szálat az eddigi információk szerint nem vizsgálják, ez volt az az ügylet, amihez kapcsolódóan a Mol és az Orlen is üzletet kötött. Mivel a Lotos felvásárlása versenyjogi problémába ütközött volna, az Orlen a szaúdi Aramcóval és a Mollal is megállapodott: a magyar vállalat ennek kapcsán lett több mint 400 lengyel benzinkút tulajdonosa, miközben az Orlen a Mol magyar és szlovák hálózatának egy részét kapta meg.

photo_camera Daniel Obajtek, az Orlen akkori vezetője 2022-ben a Karmelitában. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A harmadik ügy tűnik elsőre a legbizarabbnak. Az Orlen 2022-ben létrehozott egy svájvi leányvállalatot OTS néven, ahol aztán 1,6 milliárd złotyt buktak a nemzetközi kőolaj- és üzemanyag-kereskedelemben kifizetett előlegeken, amiért soha nem kapták meg az ellenértéket. A svájci leány vezetője egy Samer A. nevű libanoni férfi volt, aki a gyanú szerint az iráni olajkereskedelem révén kapcsolatba került a Hezbollahhal is. Bár az Orlen belső biztonsági szolgálatai a cégvezetést és Morawiecki akkori PiS-es miniszterelnököt is figyelmeztették a kockázatokra, ezt akkor figyelmen kívül hagyták.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az Orlennel szembeni vizsgálatokat az előző kormánnyal és a jobboldali PiS-szel szembeni elszámoltatás eddigi legfontosabb lépéseként tálalja. Tusk az igazságügy-miniszterével együtt hétfőn az ügyben találkozott a legfőbb ügyésszel és a titkosszolgálatok képviselőivel is. "A lengyeleknek tudniuk kell az igazságot. Nincs mire várni!" – posztolta ezt követően, és az Orlen februárban kirúgott előző vezérigazgatója, a PiS-be jól bekötött Obajtek felelősségéről írt, megpengetve, hogy a milliárdos veszteségek mellett a Hezbollahhal való kapcsolatát is felveti az ügy.

Az elszámoltatás Tusk egyik visszatérő ígérete. Emiatt külön nyomozócsoportokat hoztak létre, az új országos ügyész, Dariusz Korneluk pedig fő küldetésének a PiS kormányzása idején történt bűncselekmények üldözését tekinti.

(Gazeta Wyborcza)