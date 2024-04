Jobbágyok kék villogóval: a Magyar Péter-jegyzőkönyv és a NER beteges romlottsága

Tényleg érdemes volt publikálni a Jegyzőkönyvet: többet árul el az Orbán-feudalizmus mindennapjairól, a csőnadrágos NER-kiskakasok által csicskáztatott rendőrökről, az Új Uraik és szolgáik viszonyairól, magyarán az egész rendszerről, mint Varga Judit és Magyar Péter nagyjelenetéről.

Egészen fantasztikus olvasmány a Varga Judit és Magyar Péter 2020. december 29-i veszekedéséről készült rendőrségi jegyzőkönyv, amit a Mandiner publikált. De nem igazán a két főszereplő között állítólag történtek aprólékos leírása miatt. Pontosan tudjuk, hogy az Orbán-rendszer hányszor próbált meg rá veszélyesnek tartott figurákat nettó hazugságokkal lejáratni. Azt is pontosan tudjuk, hogy azon belül is mennyire szeretik a kínos-ragadós magánéleti hazugságokat. Lehet, hogy minden igaz abból, amit róluk írnak, lehet, hogy semmi, lehet hogy valahol a kettő között. De ez igazából teljesen mindegy. Ebben a jegyzőkönyvben pont az a fantasztikus, hogy annak is szemnyitogató lehet, akinek őszinte meggyőződése, hogy amit Magyarról írnak benne, annak az érintett állításával megegyezően „kilencven százaléka hazugság”, és annak is, aki szó szerint hisz benne, mint fundamentalista a Bibliában.



A jegyzőkönyv legérdekesebb, egyben legsúlyosabb része ugyanis a rendőr reakcióit – illetve nem-reakcióit – rögzíti Magyar beszólásaira és cselekedeteire. A szövegnek ez a rétege azért választható le a házaspár veszekedéséről írottakról, mert ha a játék kedvéért feltételezzük is, hogy a rendőr – vagy Rogán Antal – fikciója az, amit a házban történtekről írnak, arra semmi okuk nem volt, hogy saját magukat rossz színben tüntessék fel.

Amennyire életszerű, hogy a cucc forró részét manipulálják, pont annyira életszerűtlen, hogy saját magukat tudatosan annyira kínos színben tüntessék fel, ahogy ez ebben a szövegben történik. Nem véletlen az általános többesszám: a jegyzőkönyv a rendőrségre és az egész Orbán-rendszerre nézve is elképesztően ciki és leleplező.

Röviden összefoglalva az derül ki belőle, hogy a Rendszer szűknadrágos-sikermellényes káderei úgy alázhatnak, csicskáztathatnak, fenyegethetnek és abúzálhatnak rendőröket, mint valami különösen szar fej földesúr az utolsó jobbágyát, de még azt is csak a középkor legsötétebb korszakában. Ehhez kapcsolódva az is kiderül, hogy nemcsak az igazi nagykutyák, de a NER másod- és harmadvonalbeli törtetői is a törvények felett állnak, és olyan dolgokat úsznak meg nap mint nap, amik miatt bárki mást letartóztatnának, elítélnének és jó eséllyel még brutálisan össze is vernének.

Juhász István 60 éves, berzéki illetőségű buszsofőrt 2021. december 4-én rendőrök igazoltatták a hernádkaki benzinkútnál, mivel fizetéskor nem vette fel a kötelező szájmaszkot. Már indultak volna tovább, amikor a pillanatokkal korábban feljelentett Juhász a kocsiban ülő lányához szólva „faszfejnek” nevezte az intézkedő rendőröket. Nem nekik címezve, de jól hallhatóan, ami miatt bevitték a rendőrségre, ahol eltört a bordája, állítása szerint ököllel arcon vágták, hogy az ügyben végül a zárkában összevert áldozatot ítéljék pénzbüntetésre becsületsértés és zaklatás vádjával, mivel a rendőrök is feljelentették őt a faszfejezés miatt, illetve azért, mert miközben a fogdára szállították, István állítólag azzal fenyegette egyikőjüket, hogy elüti autóbusszal. Miközben a rendőrök ellen hivatalos eljárásban történt bántalmazás gyanújával indult eljárás semennyit sem haladt.