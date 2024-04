Két győzelemmel kezdte a jégkorong-világbajnokságot a magyar válogatott

Kedden lejátszotta a második meccsét is a bolzanói divízió 1/A csoportos világbajnokságon a magyar jégkorong-válogatott, és ahogy vasárnap az elsőt, úgy ezt is behúzta. Japán ellen 3-1-re nyert Don MacAdam csapata kezdésként, most pedig 6-2-re intézte el Dél-Koreát.

Magyarország egy évvel korábban az elitben volt érdekelt, akkor kiesett, az eddigi eredmények és a mutatott játék alapján nem tűnik lehetetlennek a visszajutás. Ehhez május 1-jén a papírformát érvényesítve verni kell a még nyeretlen Romániát, aztán jön a neheze, a legnagyobb riválisnak a házigazda Olaszország (pénteken), valamint Szlovénia (vasárnap) számít. Legalább az egyiküket el kell kapni a sikerhez, mindkettőt még jobb lenne; utóbbi mintha nem lenne nagy formában, vasárnap 4-2-re kikapott Koreától.

Ha a magyar válogatottnak összejönne a feljutás, jövőre mindkét hokiszakág az elitben lenne érdekelt, lévén, hogy a női csapat múlt héten második lett a maga divízió 1/A-s vb-jén, és ez A csoportot ért.