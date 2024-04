Már jobban a fizetések Romániában, mint Magyarországon

Az Eurostat friss adatai szerint vásárlőerőparitáson (PPS) számolva a 2023-as volt az első év, amikor a keleti szomszédunk bérei elénk kerültek. Lengyelországban messze a legmagasabb a fizetés a régiós országok közül, és bár az összes országban emelkednek a fizetések, Romániában láttuk a leggyorsabb növekedést – írja a Portfolio.

Semmivel sem jobb a helyzet, ha a gyerekek után járó adókedvezményt is figyelembe vesszük. Mivel ugyanis idehaza évek óta nem változik az adókedvezmény összege, miközben a fizetések emelkednek, a gyerekek után járó pénz is elinflálódott, már egyre kisebb hatással van a nettó bérekre. Így már a romániai fizetések a gyerekes háztartásokban (két, az átlagbért kereső felnőtt két gyerekkel) is megelőzték a magyarországiakat.

A lap véleménye szerint úgy látszik tehát, hogy hazánk továbbra is az alacsony bérszinttel - leértékelődő forintárfolyam mellett - versenyez, ami relatív lassabb gazdasági felzárkózáshoz vezet, mint a humán tőkébe való befektetése (jobb képzés, több diplomás). A 13 eurós egy órára jutó teljes bérköltség (adókkal és járulékokkal együtt) az egyik legalacsonyabb az EU-ban, ami továbbra is olyan vállalatok számára jelent vonzerőt, amelyek az olcsó munkaerőre helyezik a hangsúlyt, mintsem a magas képzettségre és a nagy hozzáadott érték teremtésére.