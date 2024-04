Orosz dezinformációs kampányok miatt szabhat ki óriásbüntetést az Európai Bizottság a Facebookra

Akár az éves bevételük hat százalékát kitevő pénzbírsággal sújthatja az Európai Bizottság a Facebookot és Instagramot, miután az Európai Bizottság bejelentette, hogy vizsgálatot indít az Oroszországból és máshonnan jövő dezinformációs kampányok kezelése miatt.

„A feltételezett jogsértések a Meta megtévesztő reklámokkal és politikai tartalmakkal kapcsolatos szabályaihoz és gyakorlatához kapcsolódnak”

- áll a Bizottság hivatalos közleményében.

Francia és a német hatóságok korábban azt jelezték, hogy az orosz befolyási kampányok továbbra is virágoznak a Facebookon, és hamis fiókokon keresztül, vásárolt hirdetésekkel terjesztik a Kreml-barát narratívákat.

A vizsgálat időzítése nem véletlen: a június 9-i EP-választás előtt fokozottan figyelik, hogy a nagy techcégek hogyan lépnek fel a befolyásolási kísérletekkel szemben. Mindez tágabban az információs hadviselés része, a fellépés jogi hátterét pedig az Európai Unió tavaly elfogadott nagy digitális törvénycsomagja, a DSA jelenti. Ez alapján az uniós szinten legalább 45 millió aktív felhasználóval rendelkező óriásplatformoknak és keresőmotoroknak kockázatértékelést kell végezniük arról, hogy a szolgáltatásuk milyen hatással van a választási folyamatokra. A Meta a negyedik nagy techcég a TikTok, az AliExpress és az X után, ami ellen a Bizottság DSA-vizsgálatot indított.

A Bizottság a platformoknak azt javasolja, hogy a választások idején erősítsék meg a tartalom-moderációs egységeiket, és hozzanak létre egy külön csapatot a választással kapcsolatos kockázatok kezelésére.

photo_camera Fotó: ROMAIN LONGIERAS/Hans Lucas via AFP

A Bizottság most azzal vádolja a Facebookot és az Instát, hogy nem tartják be „az összehangolt külföldi manipuláció korlátozására” vonatkozó követelményeket, nem korlátozzák megfelelően a megtévesztő hirdetéseket, a dezinformációs kampányokat és az összehangolt botfarmok működését. A Bizottságot az is aggasztja, hogy a Meta korlátozza a platformjainak külső ellenőrzését, mivel fokozatosan megszünteti a CrowdTangle-t, a vírusos tartalmak, többek között a dezinformációs kampányok valós idejű megfigyelésére szolgáló eszközt.