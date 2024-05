Semmi okostelefon 13 éves korig, a közösségi médiát a nagykorúságig tiltanák: radikálisan korlátoznák a kütyüzést Franciaországban

Szigorú korlátozásokat javasol a kiskorúak képernyő-használatára a Macron francia elnök által felállított szakértői bizottság, hogy megóvja a gyerekeket a káros hatásoktól. A most nyilvánosságra hozott javaslatcsomag szerint a gyerekek 13 éves korukig nem használhatnának okostelefont, és 18 éves korukig nem engednék a hozzáférést a legtöbb közösségi médiához, így a TikTok-hoz, az Instagramhoz és a Snapchathez sem.

A bizottság felállítását Macron kezdeményezte, és bár politikai döntés még nincs, a francia elnök azt szeretné, hogy Franciaország élenjáró legyen egy új, gyermekbarát szabályozási modell kialakításában.

A Servane Mouton és Amine Benyamina pszichiáterek és addiktológusok által vezetett bizottság jelentése szerint a gyerekek áruvá váltak az új technológiai piacon, és szabályozási eszközökkel kell őket megvédeni a nagy techcégek profitorientált stratégiájától.

photo_camera Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

A lefektetett irányelvek szerint három éves korig egyáltalán nem lenne szabad képernyő elé engedni a gyerekeket, 11 éves korig legfeljebb hagyományos, internetes hozzáférés nélküli telefont javasolnak, okostelefont csak 13 éves kor után engednének. Korlátoznák az iskolai kütyüzést is, szerintük általános iskolákban még oktatási célra sem kellene táblagépet vagy más digitális eszközöket adni a gyerekeknek.



Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak az okostelefonok gyerekekre és személyiségfejlődésre gyakorolt káros hatásaik Máshol is. Mi is részletesen írtunk Jonathan Haidt amerikai szociálpszichológus nagyot robanó, bár többek által vitatott friss könyvéről, A szorongó generációról, mely szerint az, hogy a fiatalokat kontroll nélkül ráengedték a közösségi médiára, az emberiség történetének egyik legnagyobb léptékű, gyerekeken végzett társadalmi kísérlete volt, anélkül, hogy bárki tisztában lett volna azzal, hogy milyen következményekkel járhat mindez.

Haidt szerint semmi nem indokolja, hogy 14 évesnél fiatalabb okostelefont kapjanak, és ő is felvinné - igaz, csak 16 éves korig - a közösségi platformok alsó korhatárát. Abban is egy véleményen van a francia kutatókkal, hogy a tanórákról is teljesen kitiltaná az eszközöket. Az ELTE etológia tanszékén működő Alfa Generáció Laborban egyébként Magyarországon is vizsgálják, hogy milyen változásokat okoz a gyerekek fejlődésében a digitális eszközök térnyerése.

A magyar fiatalok okostelefonfüggőségéről októberben a 444-en is készítettünk egy videót, itt lehet megnézni: