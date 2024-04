Ukrajnában zsákmányolt nyugati tankokat vonultat fel Putyin Moszkvában a Győzelem napján

A hagyományosan nagyszabású katonai parádéval kísért május 9-i Győzelem napja fontos ünnep volt már a szovjet időkben is, és nem kevésbé fontos Vlagyimir Putyin számára sem, amikor is megünneplik, hogy 1945-ben Oroszország győzelmet aratott a náci Németország felett.

Az idei ünnep különlegessége, hogy a Győzelem parkban a Poklonnaja dombon az ukrán fronton zsákmányolt nyugati páncélozott autókból és harckocsikból nyílik kiállítás a „Mindenképpen győzni fogunk!” szlogen alatt – írja a The Independent . Ezzel is Ukrajna invázióját szeretnék dicsőíteni, hiszen Putyin Ukrajna megszállását is a nácik elleni orosz harchoz hasonlítja. A kiállításon látható lesz amerikai Bradley tank, német Leopard tank, illetve gyalogsági jármű, lesz svéd CV90 és francia AMX-10RC páncélozott harcjármű is.

photo_camera Német Marder gyalogsági jármű Moszkvában Fotó: ULF MAUDER/dpa Picture-Alliance via AFP

A tavalyi Győzelem napja kevésbé sikerült fényesre, és a korábbiakhoz képest jóval kisebb is volt. Putyin rövid beszédében a „civilizáció döntő fordulópontjáról” beszélt és a „nyugati globális elit” ellen hergelt, nem tért ki azonban a kihívásokra, amikkel Oroszországnak szembe kell néznie, és nem vázolta fel a győzelemhez vezető utat sem.