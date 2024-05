Kampánykaszálás, kampányidőkerék és a környezetvédő Áder 780 ezres rezsiszámlája

Jó reggelt, május elseje, a munka ünnepe van, így hát munkaszüneti nap, de ez nem jelenti azt, hogy ne küldenénk ki remek napindító hírlevelünket, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet a NER-ben

Tényleg érdemes volt publikálni a rendőrségi Magyar-Varga-jegyzőkönyvet, írtuk véleménycikkünkben, hiszen a Mandineren megjelent dokumentum, akár igazi, akár nem, többet árul el az Orbán-feudalizmus mindennapjairól, a csőnadrágos NER-kiskakasok által csicskáztatott rendőrökről, az Új Uraik és szolgáik viszonyairól, magyarán az egész rendszerről, mint Varga Judit és Magyar Péter nagyjelenetéről.

Hír volt kedden, hogy mind a TISZA, mind a MKKP leadta az aláírásokat az EP-lista állításához, és a nap folyamán kijött az új Medián kutatás is, ez alapján messze a legnépszerűbb ellenzéki párt a Tisza, Magyar Péterékre majdnem háromszor annyian szavaznának, mint Gyurcsányékra, míg a Fidesz 46 százalékon állt, ami öt százalékkal kevesebb, mint a januári mérésükben volt.

A kormánypárt aktuális állapotát elég jól illusztrálja, hogy van körzet, ahol Dezse Balázst, a Pestisrácok főmunkatársát, máshol Schadl György bizalmasát indítják képviselőként, és hogy újra képviselőnek indítják a kocsmai balhéja után lemondó tiszaföldvári alpolgármestert. Ezekhez képest szinte apróság, de Szentkirályi Alexandra kampánykaszálása Karácsony Gergely szerint csak arra volt jó, hogy a méhlegelő helyén a kártékony egérárpát erősítse a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

Írtunk arról is, hogy nemcsak sokkal drágábban, de ráadásul csúszással sikerül felújítania az MNB-székházat Matolcsy Ádám barátjának. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a tervezett 54 milliárd forint másfélszeresét adják oda Somlai Bálint cégének, most már az is kiderült, hogy a munka kész sem lesz az MNB 100 éves születésnapjára. Közben ugyanazon a napon a parlament fideszes többsége simán megszavazta a mini-Dubajt magába foglaló törvénytervezetet, illetve azt is, hogy állami tulajdonba kerülnek azok a józsefvárosi bérlakások, amiket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez nézett ki a kormány.

Közzétette a KSH az idei első negyedéves gazdasági adatokat. Az ipar még mindig lassítja a gazdaságot, aminek az ingatlan- és kommunikációs szektor adott nagyobb lendületet, úgyhogy végül beindult a növekedés, de lassan. Közben ay Eurostat friss adatai szerint vásárlőerőparitáson (PPS) számolva a 2023-as volt az első év, amikor a román fizetések jobbak voltak, mint a magyarok.



És kiderült az is, hogy a köztársasági elnöki tevés-vevés után klímavédő-környezetvédő szerepbe kerülő Áder János energiaszámlája tavaly havonta több mint 780 ezer forint volt. Amit persze a magyar adófizetők álltak. Írtunk továbbá arról is, hogy

Időkerekek

Magyar Bálint szerelmesedett bele, de jött az első Orbán-kormány. Az EU-csatlakozás szimbólumának szánták, de semmi nem szimbolizálja jobban Magyarországot, mint a jobb híján raktárba zárt Időkerék, amit éppen 20 éve adtak át.

Felelősségek

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik, miután a rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon.

Gyász

photo_camera Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Szerdára virradóra meghalt Paul Auster. A világhírű, itthon is nagyon népszerű író régóta küzdött tüdőrákkal, 77 éves volt.

A világ

photo_camera Német Marder gyalogsági jármű Moszkvában Fotó: ULF MAUDER/dpa Picture-Alliance via AFP

Kedden az oroszok azt állították, hogy amerikai ATACMS rakétákat szedett le a légvédelmük a Krím felett, miközben Ukrajnában zsákmányolt nyugati tankokat vonultat fel Putyin Moszkvában a Győzelem napján, és orosz bombatámadás érte Odessza „Harry Potter-kastélyát” is.

A nap aggasztó híre volt, hogy először halt meg rozmár madárinfluenza miatt