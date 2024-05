Visszalép a jelöltségtől Schadl bizalmasa, aki fideszesként indult el Zuglóban

Kedden írta meg a 24.hu, hogy azt a Garabits Mártont indítja a Fidesz képviselőjelöltként Zuglóban, aki ügyvédként évek óta intézi Schadl György végrehajtó irodájának ügyeit, miközben több szálon, családtagjaikon keresztül is kapcsolódik az elmúlt évek leghangosabb korrupciós botrányának főszereplőjéhez. Egy nappal a cikk megjelenése után a helyi Fidesz bejelentette, hogy mást indítanak Garabits helyett.

„Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani: Garabits Márton mai képviselőjelölti visszalépését elfogadtam, tisztáznia kell a felmerült kérdéseket” - írta a Fidesz zuglói polgármester-jelöltje, Borbély Ádám.

Úgy gondolom a zuglóiak megérdemlik, hogy feddhetetlen jelöltek versengjenek a bizalmukért - írja Borbély, aki már be is jelentette korábbi önkormányzati képviselő Sas Zoltán indulását a 10. körzetben.

Maga Garabits így fogalmazott már kedden délután is: „Ma Zuglóban valós lehetősége van a változásnak, ezért most azzal tehetek a legtöbbet, ha megköszönve az eddigi bizalmat, visszalépek a jelöltségtől, és így segítem a közösséget.”

A most visszalépett ügyvéd apja, Garabits Károly korábban az MSZP, a Fidesz és a baloldali összefogás színeiben is politizált Erzsébetvárosban. Karrierje azután tört derékba, hogy egy hangfelvételen arról beszélt, lopni az tud, aki profi a szakmájában. A júniusi önkormányzati választáson a Garabits-család harmadik tagja is politikusi pályára lép: Márton öccse, Tamás a XV. kerületben indul fideszes képviselőjelöltként. Mondjuk a Facebook-oldala nem elérhető már.