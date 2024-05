Álmában se gondolhatta a Fidesz, hogy a tavaly decemberi választásirendszer-módosítás Magyar Pétert hozza majd helyzetbe

Május elsején, országjárása sümegi állomásán Magyar Péter minden eddiginél egyértelműbben fogalmazott: elindul a Tisza Párt a fővárosi önkormányzati választáson.



„Nincs ahhoz elég időnk, hogy főpolgármestert indítsunk, és hogy meglegyen a fővárosi közgyűlésben a többségünk. Pedig lehet, hogy jó eséllyel indulhatnánk” - mondta egy furgon platójáról. Azt ígérte: fővárosi listát állítanak, és „akármennyire nem tetszik” ez a DK-nak és a Fidesznek, elérnek egy olyan eredményt, hogy nélkülük se a kormánynak, se az ellenzéknek nem lehet majd többsége a fővárosi közgyűlésben.



De mennyi ennek a realitása?

Ahhoz, hogy fővárosi listát állíthasson, Magyar pártjának vagy főpolgármester-jelöltet kell indítania, vagy minimum 3 kerületben polgármesterjelöltet kell állítania - ezt egyedül, vagy más szervezetekkel szövetségben is megteheti.

A határidők azonban meglehetősen szűkösek: az egyéni jelölteket 2024. május 6-án 16 óráig, a listát május 7-én 16 óráig kell bejelenteni. Az ajánlóíveket május 6-ig lehet felvenni, de persze arra össze is kell gyűjteni a megfelelő számú aláírást.

Budapesten mindössze 4 olyan kerület van, ahol a lakosságszám alapján a maximális, 500 ajánlás kell a polgármester-jelöltséghez: III. (Óbuda-Békásmegyer), a XI. (Újbuda), a XIII. (Angyalföld-Újlipótváros) és a XIV. kerületben (Zugló), az összes többi kerületben elég a 300 darab ajánlás.

Korábbi sajtóinformációk szerint 3 olyan kerület van, ahol Magyar esetleg indítana jelöltet, ezek a XI., XV. és a XXII. kerület. Mindhárom helyen a DK adja az ellenzéki polgármesterjelöltet, ebből ráadásul két kerületben (XI. és XV.) inkumbens jelöltekről, vagyis hivatalban lévő DK-s polgármesterekről (László Imre és Cserdiné Németh Angéla) van szó.

2-1 az ellenzéknek

Vessünk is egy pillantást a három kerületre.

Újbudát 2019-ben fölényesen hozta az ellenzék, így nem csoda, hogy nagyjából elsőként jelentették be, hogy ebben a felállásban kívánják folytatni a közös munkát. A kormánypártok a 2010 és 2019 közt polgármesterkedő Hoffmann Tamás helyett most Király Nórát indítják, aki 2019-ben mandátumot sem tudott szerezni a kerületben. Kettejükön kívül van jelöltje a Mi Hazánknak, és egyelőre csak gyűjti az aláírásokat Kopácsi Attila a Városközpont Egyesület színeiben.



A XV. kerületben még Újbudánál is elsöprőbb volt öt évvel ezelőtt az ellenzék győzelme, kis tusakodás után pedig itt is a jelenlegi polgármestert, a DK által ajánlott Cserdinét indítják. Kihívója Lehoczki Ádám fideszes önkormányzati képviselő lesz, a Mi Hazánk mellett egy független jelölt is is igyekszik megmérettetni magát.

Budafokot 2019-ben épphogy sikerült megtartania a Fidesz-KDNP-nek, Karsay Ferenc mindössze 312 szavazattal győzte le akkori kihívóját, Havasi Gábort. Most előválasztáson dőlt el, hogy a DK-s Perlai Zoltán lesz az ellenzéki jelölt, a várhatóan szoros küzdelembe azonban többen is becsatlakoztak (például a Szolidaritás, lokálpatriótákkal karöltve).

Vagyis Magyar pártja az előzetes hírek alapján két olyan kerületet nézett ki magának, ahol a DK erős polgármesterei 5 év után újraindulnak, és egy olyat, ahol a kormánypárti polgármester ingatag alapokon egyensúlyoz, a DK-s ellenzéki jelöltnek pedig az előválasztás adott felhatalmazást a megmérettetésre.

Ebben az előzetesen belengetett 3 kerületben elég lenne tehát mindössze 300 aláírást összegyűjtenie a TISZA Pártnak a következő pár napban, míg a főpolgármester-jelöltséghez 5000 aláírás lenne szükséges.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján egyelőre nincs nyoma annak, hogy Magyar pártja felvette volna az ajánlóíveket ezekben a kerületekben, de ott azért van némi átfutási idő, amíg valóban megjelennek ezek az adatok.

photo_camera Újbudán egyelőre így néz ki a polgármesterjelöltek listája, legutóbb Kopácsi Attila vette fel az ajánlóíveket április 29-én, a többieket viszont már nyilvántartásba is vették, magyarán összegyűjtötték a szükséges mennyiségű aláírást, és azokat le is adták.

Fotó: Nemzeti Választási Iroda

Az első fecske



Ami viszont már biztosnak látszik: Balogh Balázs a TISZA Párt színeiben ma felvette az ajánlóíveket a XVIII. kerületben, sajnos sok nem derül ki róla, még fotója sincs.

A XVIII. kerületet jelenleg Szaniszló Sándor vezeti (2019-ben 51 százalékkal nyert, fideszes kihívója 45,7 százalékot szerzett), aki ugyan még MSZP-s színekben lett polgármester, ám azóta átigazolt a DK-ba. Értelemszerűen újraindul, a kerületben viszont amúgy is nagy a tolongás, a Fidesz-KDNP volt polgármesterét, Ughy Attilát méretteti meg, és vannak még itt jelöltek szép számmal, az LMP-től Mi Hazánkon, a Munkáspárton és a Jakab Péter-féle Nép Pártján át Gattyán György Megoldás Mozgalmáig sokan felsorakoztak.

Vagyis a TISZA első, ténylegesen bejelentett jelöltje egy olyan kerületben kezd bele az aláírásgyűjtésbe, ahol ellenzéki a regnáló polgármester, ráadásul épp a DK színeiben. (A DK-Magyar meccsről írtunk például itt.)