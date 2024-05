Cher szerint azért randizik fiatalabb férfiakkal, mert a vele egyidősek már mind meghaltak

A pár héten belül hetvennyolc éves Cher a szintén énekes Jennifer Hudson műsorában elárulta, miért van együtt nála jóval fiatalabb férfiakkal, köztük most harmincnyolc éves barátjával, Alexander Edwards producerrel. Történetesen: mert ők még életben vannak.

„Azért találkozom fiatalabb férfiakkal, mert a velem egykorú férfiak már mind meghaltak - korábban pedig féltek közeledni hozzám. A fiatalabb férfiakat viszont olyan nők nevelték fel, mint én”, mondja az énekes, aki szerint egyáltalán nem sértő, ha a partnerei azt mondják neki, hogy az anyjukra emlékezteti őket. Cher egyébként tavaly decemberben indított pert negyvenhét éves fia gyámságáért, miután szeptemberben azzal vádolták meg, hogy emberrablókat bérelt fel, hogy elrabolják őt egy hotelből.

Az énekes ügyvédei szerint fiának, Elijah Blue Allmannek sürgősen gondnokra lett volna szüksége, mert drogfüggősége és mentális problémái miatt képtelen kezelni a vagyonát és gondoskodni a saját testi és lelki épségéről. Ha nyer, Chernek gyakorlatilag teljes kontrollja lett volna a fia élete felett - legalábbis azokon a területeken, amiken a bíróság és a szakértők szerint korlátozottan cselekvőképes, vagy nem tud saját maga dönteni. A gyámsági eljárás során Allmannek több drogtesztet is be kellett mutatnia, amik alapján jelenleg nem fogyaszt kábítószert, és a bíróság szerint képes kezelni a saját pénzügyeit is - így az énekes végül nem lett a saját fia gyámja.

Elijah Allman Cher és Gregg Allman fia, a feleségével, Marieangela Kinggel ők is zenészek. A pár 2021-ben nyújtott be válókeresetet, de tavaly novemberben tizenkét napot töltöttek egy New York-i szállodában, hogy „kibogozzák a szálakat”. A vádirat szerint Allmant ekkor négy ismeretlen férfi rabolta el szállodai szobájukból. Arról, hogy az emberrablókat az énekes bérelte fel, állítólag az egyikőjük személyesen szólt Kingnek. Az állítólagos emberrablás előtti hónapokban Allmant elvonón is kezelték drogfüggősége miatt.

Címlapon: Cher egy Versace-divatbemutatón, 2023-ban. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP (Vanity Fair)