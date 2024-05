Hatalmasat buktak a brit konzervatívok az időközi választásokon

Az elmúlt negyven év egyik legrosszabb helyhatósági választási eredményével kell szembenéznie a Rishi Sunak miniszterelnök vezette brit Konzervatív Pártnak a mostani időközi választásokon. A Munkáspárt vezetője, Keir Starmer üdvözölte az eredményeket, miután kiderült, pártja polgármesteri pozíciókat szerez több fontos városban, városrészben is.

photo_camera Rishi Sunak konzervatív párti brit miniszterelnök

Fotó: MOLLY DARLINGTON/AFP

A szavazatok összeszámlálásának végére a konzervatívok várhatóan 500 mandátumot is veszíthetnek, míg a Munkáspárt 140 tanácsi helyet, összesen 900 mandátumot szerezhet. A Munkáspárt ezentúl számos konzervatív rendőrségi és bűnügyi biztost is leválthat, és több megyei tanácsban is többségbe kerül.

photo_camera Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője, támogatókhoz beszél, miután ünnepi beszédet mondott Blackpoolban, az időközi választások eredményeiről 2024. május 3-án. Fotó: OLI SCARFF/AFP

A BBC pénteki előrejelzése szerint a Munkáspárt a szavazatok 34 százalékát, a konzervatívok 25 százalékát, a Liberális Demokrata Párt 17 százalékát szerezte meg, míg a kisebb pártok pedig 24 százalékon osztoztak. A nagy pártok mellett így megerősödtek a Zöldek is, a Női Egyenlőség Pártja pedig megszerezte első tanácsosi posztját. (Guardian)