Lett egy újabb polgármesterjelöltje Magyar Péter pártjának Budapesten

Úgy tűnik, a 17. kerületben is indítana polgármesterjelöltet Magyar Péter pártja, a Tisza. A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelent meg Dálnoki Áron neve a jelöltek között.

Dálnoki a Tisza színeiben május 3-án (vagyis ma) vette fel az ajánlóíveket. Ahhoz, hogy tényegesen elindulhasson az önkormányzati választáson, május 6-án 16 óráig 300 aláírást kell összegyűjtenie.

Rákosmente egyébként masszívan fideszes kerületnek számít, 2006-tól Riz Levente, majd lemondása (és nem sokkal később bekövetkező halála) után Horváth Tamás vette át a helyét, aki már 2019-ben is magabiztosan győzte le a DK-s Gy. Németh Erzsébetet, és most is megméretteti magát.



Az ellenzéknek nem sikerült egységbe tömörülnie a kerületben, a szocialista Lukoczki Károly mögött sorakozott fel az MSZP, a DK, a Jobbik és a Párbeszéd, a Momentum viszont Gergely Bálintot indítja. Van még jelöltje a Mi Hazánknak, a Munkáspártnak és az Itthon Rákosmentén Egyesületnek.

Illetve most már a Tisza Pártnak is - már amennyiben sikerül összegyűjteniük a szükséges mennyiségű aláírást.



Tegnap a Tisza neve mellett három kerületi jelölt neve jelent meg, ahogy írtuk is, Magyar korábbi bejelentése alapján a Fővárosi Közgyűlést vették célba, amihez a Fidesz (bár nyilván nem ez volt a cél) elég jó körülményeket teremtett Magyaréknak. Ahhoz ugyanis, hogy fővárosi listát állíthasson, Magyar pártjának vagy főpolgármester-jelöltet kell indítania (erre elég kevés az esély, Magyar is azt állította, erre már nincs idejük), vagy minimum 3 kerületben polgármesterjelöltet kell állítania.

A három tegnap felsorakozó kerületből hármat jelenleg DK-s polgármester vezet: Erzsébetvárosban Niedermüller Péter, Újbudán László Imre, a XVIII. kerületben Szaniszló Sándor - ő az MSZP-ből igazolt át a DK-ba - a polgármester (a kerületi jelöltekről korábban itt írtunk, akkor Magyar pártja még nem volt képben a fővárosban).

A Tisza jelöltjeiről sokat nem tudni, elképzelhető, hogy azért döntöttek további polgármesterjelölt indítása mellett, mert így biztosabban meglehet a szűkös határidő végén a három jelölt, akinek össze is sikerül gyűjteni a szükséges mennyiségű aláírást.