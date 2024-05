Újabb rendkívüli üzemanyagár-változás jön

Hétfőn már a harmadik májusi árváltozás lesz a benzinkutakon, most literenként 2-2 forinttal csökken a 95-ös benzin és a dízel kiskereskedelmi ára is – legalábbis a nagykereskedelmi árak változása alapján ezt valószínűsíti a Holtankoljak.hu. Az újabb árcsökkentéssel a hazai üzemanyagárak már szinte biztosan besimulnak majd a környező országok átlagába, és valószínűleg a régiós átlaghoz is nagyon közel lesznek (amikor Nagy Márton miniszter felkérésére a KSH mint független, objektív hivatal mérni kezdte a régiós átlagot, abba a kísérleti statisztikába a bolgár, lengyel és cseh üzemanyagárakat is beszámolta).

Az árváltozással a benzin literenkénti benzinkúti átlagára várhatóan 629 forint, a dízelé 616 forint lesz. Ez azt jelenti, hogy a gázolaj ára év elején látott szintre csökken, míg a benzinár visszamegy 630 alá, ahol utoljára március közepén volt.

A sorozatos árcsökkentés azután kezdődött meg, hogy a kormány két tagja, Nagy Márton gazdasági és Lantos Csaba energetikai miniszter április végén arról beszélt: ha marad a térségi átlag fölötti a magyarországi üzemanyagok ára, akkor valamilyen hatósági beavatkozás jöhet. A kormány végül múlt szerdán nem döntött még árszabályozásról, hanem adott két hetet a piaci szereplőknek az „önkéntes” árcsökkentésre. Az persze más kérdés, hogy ha a kormány nem adóztatná ennyire, a régióban az egyik legolcsóbb lehetne az üzemanyag Magyarországon – erről itt írtunk bővebben.