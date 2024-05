Egy héttel azután, hogy Orbánhoz jön, a kínai elnök már Putyinnal találkozik

Vlagyimir Putyin május közepén Kínába látogat, ahol Hszi Csin-Ping kínai elnökkel fog találkozni - értesült a Bloomberg. A május 15-16. körülre tervezett csúcs lesz Putyin első külföldi utazása, miután az orosz elnököt beiktatják újabb elnöki ciklusára, ezzel is kifejezve a kínai-orosz kapcsolatok kiemelt fontosságát.

photo_camera Putyin és Hszi Csin-Ping tavaly október találkozója Pekingben. Fotó: Sergei GUNEYEV / POOL / AFP

Hszi Csin-Ping öt éve járt utoljára az Európai Unióban, most három országba, Franciaországba, a nem EU-tag Szerbiába és Magyarországra látogat, Budapestre május 8-án érkezik. Szerbia és Magyarország egyértelműen az európai kínai jelenlét kiemelt célországa, ahol politikailag is világosan demonstrálhatja, hogy Európa nem egységesen viszonyul az amerikai-kínai világpolitikai töréshez. Diplomatikusabb módon, de ugyanez megjelenhet Párizsban is. Macron részben a kínai befektetésekkel kapcsolatban képvisel nyitottabb álláspontot (főleg Németországhoz képest), részben pedig Putyinnal és az orosz-ukrán háborúval szemben próbálhatja meg puhítani Hszit.

A találkozójuk után bő egy héttel a kínai elnök azonban már Putyint fogadja majd. Az orosz elnök a Bloomberg értesülése szerint elsősorban a két ország között már tavaly is rekordot döntő kereskedelem további bővítését akarja elérni.