Már 49 amerikai egyetemen tartóztattak le palesztinpárti tüntetőket, a rendőrség bekeményítése kényes helyzetbe hozza Bident

49 amerikai kampuszon már legalább 2300 hallgatót és más palesztinpárti tüntetőt tartóztattak le idáig az Egyesült Államokban, az erőteljes hatósági fellépés azonban csak olajat önt a tűzre. A sok intézményben most hétvégén esedékes diplomaosztó ünnepségeken újabb feszültségek törhetnek ki, ezért van, ahol lemondták az eredetileg tervezett beszédeket is. Máshol szigorítják, hogy mit lehet bevinni az ünnepségekre, és a tüntetések számára szűkebb területeket próbálnak kijelölni.

A palesztinpárti, Izrael-ellenes tüntetések a gázai háború elleni tiltakozásokból nőttek ki, legfőbb konkrét követelésük az izraeli cégekkel fennáló egyetemi együttműködések megszüntetése. A tüntetések kisebb incidenseken túl alapvetően békések voltak addig, amíg a rendőrség nem avatkozott be, mostanra azonban a hatóságok hozzáállása egyre erőteljesebb.

Az egyik legfontosabb helyszínre, a New York-i Columbia kampuszára a rendőrök kedden rohamfelszerelésben léptek be, hogy megtisztítsák a korábban a hallgatók által elfoglalt egyik épületet. Az azóta sorjázó hallgatói beszámolók szerint meglehetősen erőszakosan léptek fel, miközben a tüntetőket állítólag drónokkal figyelték meg. Az egyetemeken attól tartanak, hogy arcfelismerő rendszerekkel azonosítják a résztvevőket, akik később is egyetemi retorziókra számíthatnak. Ezt a hatóságok nem erősítették meg.

Az események azután eszkalálódtak, hogy Minouche Safik, a Columbia egyébként muszlim származású rektora az április közepi kongresszusi meghallgatásán arról beszélt, hogy „nem tűrik az antiszemita fenyegetéseket, transzparenseket és egyéb jogsértéseket”, majd a fokozódó tüntetések miatt kihívta a rendőrséget a gázai áldozatokkal szolidarizáló hallgatókkal szemben.

„Ez az elmúlt két hét a legnehezebb volt a Columbia történetében”

– írta szombaton kiadott közleményében a Columbia rektora. A más egyetemeken is egyre intenzívebb tüntetések azonban ettől nem csillapodnak. Pénteken két másik New York-i egyetem, a New York University és a New School kampuszán is több tucat letartóztatás volt, amikor felszámolták a demonstrálók sátortáborait. A Chicagói egyetem vezetése szintén rendőrségi akciót helyezett kilátásba.

photo_camera A rendői akció kezdetei pénteken Manhattanban, a New York University kampuszánál. Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Az egyetemi tüntetések ügye mostanra az amerikai politika egyik legfontosabb témája lett, és ez rosszul jöhet a novemberi elnökválasztásra készülő Bidennek. A Demokrata Párt fiatalabb és balosabb potenciális szavazóit elidegenítheti az amerikai külpolitika Netanjáhu felé megfogalmazott kritikái ellenére túlságosan Izral-barátnak látott alapállása. " Nem vagyunk tekintélyelvű nemzet, ahol elhallgattatjuk az embereket vagy elfojtjuk a nézeteltéréseket... A békés tiltakozás a legjobb hagyománya annak, ahogy az amerikaiak reagálnak a kérdésekre" - mondta ezért kedden egy beszédében Biden, miközben elutasította, hogy a Nemzeti Gárdát bevonják a tiltakozások leverésére. Az amerikai elnök emellett azért elítélte az antiszemitizmust és az iszlamofóbiát is.

Eközben Trump a tüntetőket "dühöngő őrülteknek és Hamász-szimpatizánsoknak" nevezi, és lelkesen kiáll a letartóztatások mellett. "Minden egyetemi elnöknek azt mondom, azonnal távolítsák el a táborokat" - mondta a republikánus elnökjelölt.